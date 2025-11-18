Miramar reitera su compromiso con el bienestar animal en la II edición del ‘Black Pet Day’

El centro comercial malagueño celebra el ‘Black Pet Day’ en colaboración con Animal Domus desde el 17 hasta el 30 de noviembre. Dos semanas en donde se acercarán las historias más enternecedoras de los animales y el proceso de adopción animal, tratando de concienciar de la responsabilidad de tener una mascota

Fuengirola (Málaga), 18 de noviembre de 2025.- El centro comercial Miramar lanza por segundo año consecutivo la campaña ‘Black Pet Day’ en colaboración con la protectora malagueña Animal Domus. A partir del lunes 17 hasta el domingo 30 de noviembre, el centro comercial replantea el popular ‘Black Friday’, como una campaña de concienciación sobre la adopción de mascotas, especialmente de aquellas de pelaje negro.

Desde la protectora Animal Domus, Leyre Olabarría, apuntan que el síndrome del perro negro es una realidad que padecen no solo los perros sino también los gatos explicando que es “un fenómeno real que ocurre en muchos refugios y protectoras en donde los animales de color negro, especialmente los perros de gran tamaño tienen menos probabilidades de ser adoptados”. Es por ello por lo que Miramar llevará a cabo un año más el ‘Desafío del Perro Negro’ intentando revalidar el éxito que ya obtuvo en la edición del año anterior en donde todas las mascotas lograron ser adoptadas. Desde Animal Domus buscan también este año “seguir rompiendo mitos y dar visibilidad a los perros de pelaje negro demostrando que su color no debe de ser un obstáculo para encontrar hogar”, incide Olabarria.

Desde el 17 de noviembre los visitantes pueden disfrutar de una muestra fotográfica que acercará la historia de los animales que han pasado por Animal Domus y están en búsqueda de familia. La exposición permitirá al visitante “enamorarse” antes de tener contacto con ellos los días 28,29 y 30 de noviembre. Posteriormente, en las tres jornadas especiales los trabajadores de la protectora malagueña atenderán a los interesados en la carpa ubicada en el aparcamiento exterior del centro comercial en el horario de 12.00 horas a 20.00 horas. Se encargarán tanto de informar sobre el desarrollo del proceso de adopción como de presentar a las mascotas a sus posibles familias adoptivas. Entre los objetivos de esta edición planteados por Animal Domus está la concienciación e incrementar las adopciones: “queremos que este segundo año en Miramar se traduzca en más adopciones y en una sociedad más consciente y empática”, apunta la supervisora de Animal Domus.

Desde la protectora subrayan la importancia del compromiso y del amor para llevar a cabo la adopción animal. Las familias adoptivas deben tener en cuenta que la decisión de adoptar una mascota requiere responsabilidad porque los animales requieren tiempo, cuidados, atención veterinaria y compromiso de por vida. La campaña ‘Black Pet Day’ representa para Miramar un compromiso esencial. De hecho, forma parte del Programa VIGÍAS, el empeño del centro comercial malagueño que plantea “Valores Internos que Generan Iniciativas y Acciones Solidarias” con el fin de generar impacto positivo de manera continuada en la ciudad.

Según Sandra Iglesias, directora de marketing de Miramar “esta acción refuerza nuestro compromiso con las causas sociales para seguir impactando positivamente en la provincia de Málaga. Queremos que la cita del Black Friday sea diferente en Miramar, y especialmente para todos estos animales a quienes nos gustaría cambiarles la vida proporcionándoles un hogar, como ya hicimos el año pasado”. Además de la propia campaña, Miramar realizará una donación a la protectora Animal Domus de 1.000 euros en pienso especial para animales con necesidades digestivas.

