Notario catalán hace cima en el Denali, la montaña más fría del planeta

La expedición de Jordi no fue una excepción, enfrentándose a temperaturas gélidas de hasta 35 grados bajo cero, fuertes vientos y el riesgo constante de avalanchas. A pesar de estos obstáculos, su preparación exhaustiva y su determinación le permitieron alcanzar la cumbre y regresar a salvo.

"Alcanzar la cima del Denali ha sido una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi vida", explica Jordi Fugardo. "Cada montaña que he escalado en este proyecto me ha enseñado algo nuevo sobre la resistencia, la paciencia y el trabajo en equipo."

Este hito forma parte de su ambicioso proyecto personal de los Seven Summits, que consiste en escalar las cimas más altas de cada uno de los siete continentes. Estas son el Montblanc en Europa, el Kilimanjaro en África, el Aconcagua en América del Sur, el Denali en América del Norte, la Pirámide de Carstenz en Oceanía, el Everest en Asia y el Vinçon en la Antártida. A día de hoy, los españoles que han logrado conquistar la cima de los Seven Summits no llegan a 20.