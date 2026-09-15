Casco - DG GROW

(Información remitida por la empresa firmante)

- Pruebas de la UE demuestran que la mayoría de los cascos de seguridad profesionales cumplen los requisitos fundamentales

15 de septiembre.- Los cascos de seguridad profesionales están diseñados para ofrecer protección en lugares de trabajo de alto riesgo. Si no cumplen los requisitos de seguridad de la UE, los trabajadores corren el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza. En una campaña financiada por la UE se analizaron 65 cascos profesionales: aproximadamente uno de cada tres no superó las pruebas, lo cual pone de relieve la importancia de utilizar el equipo de seguridad adecuado.

Se realizaron pruebas de absorción de impactos, resistencia a la penetración, resistencia al fuego, fijación de la correa de la barbilla y durabilidad de las marcas y etiquetas. Las dos primeras pruebas se llevaron a cabo tras exponer los cascos a temperaturas extremas, inmersión en agua y envejecimiento bajo luz ultravioleta.

En total, 46 muestras (71 %) cumplían los requisitos, mientras que 19 muestras (29 %) no los cumplían. La mayoría de los fallos se produjeron en la absorción de impactos.

Las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) tomaron muestras de los 65 cascos en 8 países: Bélgica, Chipre, Alemania, Grecia, Irlanda, los Países Bajos, España y Suecia. Se compraron en línea y en tiendas físicas.

Medidas adoptadas

Las AVM clasificaron 8 de los incumplimientos como de riesgo grave y 4 como de riesgo elevado. Retiraron 6 productos del mercado, recuperaron 2 de los consumidores e impusieron una prohibición de venta a 1 producto. Se emitieron 7 advertencias a los operadores económicos. Se están aplicando otras medidas correctivas.

Se incluyeron 8 productos en Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la UE utilizado para alertar a los consumidores sobre productos no alimentarios peligrosos. Se registraron 39 en el ICSMS, el sistema de información y comunicación de la UE para la vigilancia del mercado. Las AVM lo utilizan para intercambiar información sobre la conformidad de los productos y las medidas de ejecución.

Consejos:

• asegurarse de que el modelo esté diseñado para los riesgos específicos del lugar de trabajo;

• comprar y utilizar únicamente cascos profesionales con el marcado CE;

• comprobar que el casco vaya acompañado de instrucciones en su idioma o idiomas nacionales y que la declaración de conformidad de la UE se adjunte al producto o esté disponible en la dirección de Internet indicada en las instrucciones;

• los cascos que hayan sufrido un impacto deben desecharse, aunque no presenten daños visibles.

Si es un operador económico, asegurarse de que los cascos de seguridad industrial que comercializa en el mercado de la UE cumplan con el Reglamento (UE) 2016/425 y las normas armonizadas pertinentes sobre equipos de protección individual. Esto incluye los requisitos relativos a la documentación técnica, el marcado CE, las instrucciones y las etiquetas.

Si es fabricante, asegurarse de que los productos comercializados sigan ajustándose a las normas del tipo certificado. Los operadores económicos deben garantizar que la documentación relativa a la cadena de suministro y a la conformidad esté completa y que las declaraciones de comercialización reflejen con exactitud la protección que ofrecen. Los EPI peligrosos o no conformes pueden ser rechazados en aduana y dar lugar a retiradas del mercado, recuperaciones y reclamaciones de responsabilidad civil.

Pruebas a escala de la UE

Las pruebas se llevaron a cabo en el marco de la edición de 2025 de la campaña *Acciones Conjuntas sobre la Conformidad de los Productos* (JACOP) en la UE y en los países de la AELC. JACOP es una acción conjunta de vigilancia del mercado europeo que ayuda a las AVM a comprobar si los productos comercializados en sus mercados cumplen con la normativa de la UE. La Comisión Europea financia y coordina esta cooperación, ayudando a las AVM a compartir métodos, comparar

resultados y reforzar la aplicación de la normativa de seguridad de los productos en todo el mercado único.

*Las campañas de vigilancia del mercado contribuyen a proteger a las empresas de la competencia desleal y garantizan que los productos vendidos en el mercado único protejan la seguridad de quienes los utilizan*, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Para obtener más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goo...

————————————————————————————————————————————

DG GROW

EISMEA

———————————————————————————————————————————