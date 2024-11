Un puente entre el arte y la emoción: Gabriel Lass en la exposición ‘Alfabeto Astratto'

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 8 al 20 de noviembre de 2024, el reconocido artista Español Gabriel Lass formará parte de la esperada exposición 'Alfabeto Astratto', que se celebrará en el prestigioso Palazzo dell’Emiciclo, sede de la Presidencia del Consejo de la Región de Abruzzo. Este evento, de gran valor cultural y artístico, tiene como objetivo dar visibilidad a jóvenes talentos y artistas consolidados que enriquecen el panorama del arte moderno

L'Aquila (Italia), 8 de noviembre de 2024.- 'Alfabeto Astratto', bajo la curaduría de la Academia Mundi Live, presidida por la Dra. Chiara Immordino, se presenta como un espacio de diálogo entre el arte, la cultura y la creatividad. Con una visión inclusiva y transformadora, la exposición pretende conectar distintas formas de expresión artística a través del color, el signo y la abstracción, invitando al público a reflexionar sobre el arte contemporáneo y su poder de comunicar emociones y estados de ánimo.



Gabriel Lass, conocido por su enfoque único de la abstracción y su habilidad para mezclar formas y colores que van más allá de la representación convencional, presentará una selección de sus últimas obras. Su participación en este evento resalta la importancia de su trabajo en el contexto de la modernidad y su capacidad para generar conversaciones profundas sobre la naturaleza de la expresión artística.



La exposición será inaugurada el 8 de noviembre a las 18:00 horas y contará con la presencia de autoridades locales, artistas y profesionales del mundo del arte. Junto a Lass, un grupo destacado de artistas, entre los que se encuentran Miguel Gómez, Carmen Toscano, Giuseppe Roma, Simona Bonini, Dino Ventura y Tiziana Stocco, entre otros, compartirán el escenario de 'Alfabeto Astratto', ofreciendo una visión amplia y diversa de la creación artística contemporánea.



El evento no solo se limita a una exposición, sino que se erige como un punto de encuentro para la reflexión, el intercambio y el diálogo intercultural. La propuesta de 'Alfabeto Astratto' ofrece una plataforma para los artistas y su labor de transformar el arte en una experiencia de compartir y conectar, generando un espacio inclusivo para la creatividad y el pensamiento libre.



En el transcurso de estos días, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en una experiencia única, donde las obras de arte no solo se presentan como piezas estáticas, sino como un vehículo para la exploración del ser humano y la conexión entre las culturas, usando el lenguaje universal del color y el signo.



La exposición será abierta al público hasta el 20 de noviembre de 2024, en el Emiciclo de la Región de Abruzzo, un lugar que se convierte, por derecho propio, en un espacio de reflexión y de interacción entre el arte y la sociedad contemporánea.



La exposición será abierta al público hasta el 20 de noviembre de 2024, en el Emiciclo de la Región de Abruzzo, un lugar que se convierte, por derecho propio, en un espacio de reflexión y de interacción entre el arte y la sociedad contemporánea.



Acerca de Gabriel Lass

Gabriel Lass es un destacado artista contemporáneo cuyo trabajo se caracteriza por su enfoque innovador en la abstracción y el uso expresivo del color. Su arte trasciende la técnica para conectar emocionalmente con el espectador, invitándolo a explorar el mundo interior del creador a través de formas y estructuras no figurativas.



Para más información sobre el artista, exposiciones, obras y actividades paralelas, visitar: www.gabriellass.com



Acerca de la Fundación Mundi Live

Fundada en 2019 por Chiara Margherita Immordino, la Fundación Mundi Live promueve el arte contemporáneo y facilita el intercambio entre distintas disciplinas, fomentando el diálogo entre el arte, la diplomacia y la inteligencia a nivel global.







