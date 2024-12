El reconocido sumiller Agustín Trapero recorrió Rioja Alta con Cornelio Dinastía

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de diciembre de 2024.- El reconocido sumiller Agustín Trapero, considerado 'Mejor Sumiller de España 2023' por la revista Gourmet, y presidente de Top 100 Sommeliers España, viajó a Rioja Alta para conocer su riqueza vinícola, acompañado del equipo de Bodegas Cornelio Dinastía.

En su recorrido pudo ver las cepas viejas de las variedades autóctonas más representativas de Rioja, Tempranillo y Garnacha para tinto y rosado y Viura localizadas en la Milla de Oro, entre San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Briones y San Asensio, cultivadas respetando al máximo posible el ecosistema para conseguir el mejor fruto y siguiendo en lo posible los principios de agricultura ecológica que aportan parámetros diferenciales a la agricultura tradicional. Estas viñas son las más importantes de las 30 parcelas que representan el viñedo de Cornelio Dinastía, plantadas en vaso y con una superficie aproximada de 35 hectáreas.

De igual manera Agustín visitó las instalaciones de Bodegas Cornelio Dinastía donde puedo conocer por David García Mazariegos, director comercial de la bodega, el proceso de elaboración de sus diferentes vinos, y catarlos. Aunque ya conocía la bodega y tuvo sus vinos en sus cartas, pudo catar Vega Vella Garnacha Blanca en huevo de hormigón, Vega Vella Autor (Tempranillo) y Cornelio Emperador Reserva 2019 (Tempranillo), definiendo el sumiller la alta calidad y personalidad de todos ellos.

Acerca de Agustín Trapero

Agustín nació en territorio vinícola, en El Tiemblo y la primera conexión con el vino fue por su abuelo. Muy joven decidió abandonar la paz de la provincia de Ávila para viajar al Reino Unido en 2001 y allí decidió comenzar a escribir su futuro embarcándose en la carrera del mundo del vino.

En ese caldo de cultivo, con las mejores cartas de vinos del mundo, trabajó en restaurantes de Londres y hoteles de Oxford, hasta llegar al hotel de cinco estrellas Macdonald Randolph, al que le dedicó seis años de su carrera. Su conocimiento pronto empezó a dar frutos, ganando el concurso sobre “vinos de California” de The Academy Food & Wine en el Reino Unido, así como la primera posición en el “Concurso de viticultores de Nueva Zelanda” de The Academy Food & Wine en el Reino Unido.

Su curiosidad y ganas de aprender le llevaron a adentrarse en viñedos pasando largo tiempo con enólogos de Borgoña (Domaine Mongeard-Mugneret), Ribera del Duero (Bodegas Laveguilla) y Chianti Classico (Fattoria Le Corti Principe Corsini). A ello le siguió una emocionante etapa en 2011 en Fat Duck de Heston Blumenthal, y en el restaurante Launceston Place como Head Sommelier.

En 2012 realizó unas prácticas en el mundialmente famoso restaurante El Celler de Can Roca (Girona), con tres estrellas Michelin. También en ese año obtuvo el Diploma WSET y The Court of Master Sommelier Advanced.

Actualmente, se prepara para convertirse en Master Sommelier. Sus reconocimientos son muchos, entre ellos el premio por su carta de vinos, Tatler Best Wine List Award y The Best Award of Excellence de la revista Wine Spectator. Su regreso a España le llevó al frente del programa de vinos del Four Seasons Hotel Madrid GL durante años. Hoy en día, participa en diferentes proyectos como consultor de bebidas y especialista en vinos para los mejores restaurantes y hoteles de lujo, así como bodegas, además de viajar al extranjero para asistir como jurado y a conferencias internacionales sobre vinos. En 2023, Agustín fue premiado como “Mejor Sumiller Español del Año” por la Revista Gourmet.

