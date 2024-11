REMAR SOS en Valencia: respuesta inmediata y solidaridad tras la DANA

(Información remitida por la empresa firmante)

En respuesta a las graves inundaciones en Valencia, REMAR SOS despliega a sus voluntarios en Paiporta, Catarroja y Sedaví, proporcionando alimentos, ropa, y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. La ONG reafirma su compromiso de estar presente en cada paso hacia la recuperación

Madrid, 11 de noviembre de 2024.- Desde el pasado 31 de octubre, la ONG REMAR, a través de su programa de emergencia REMAR SOS, ha desplegado un equipo de más de 30 voluntarios en la región de Valencia, comprometidos en brindar ayuda humanitaria y esperanza a las personas afectadas por la reciente DANA que ha dejado importantes estragos en varias localidades de la Comunidad Valenciana.



Desde el primer momento, REMAR SOS ha trabajado incansablemente, proporcionando alimentos, artículos de primera necesidad, apoyo psicológico y acompañamiento a las familias afectadas por las inundaciones.



Respuesta rápida en la zona cero: voluntarios de REMAR SOS en acción

El primer equipo de voluntarios de REMAR SOS se estableció en Paiporta, una de las zonas más afectadas, donde se inició la distribución de agua casa por casa, atendiendo a las familias en situación crítica. Actualmente, REMAR SOS se encuentra en tres localidades de Valencia – Paiporta, Catarroja y Sedaví – estableciendo un sistema de ayuda organizado que responde a las necesidades más urgentes de cada comunidad. La ONG, en colaboración con otras entidades locales, ha instalado carpas en estos tres puntos para facilitar la entrega de alimentos, ropa, artículos de higiene y productos de limpieza.



A continuación, se detalla el trabajo realizado hasta la fecha:



Paiporta:

Aquí se ha instalado una carpa que distribuye diariamente 600 raciones de comida caliente a la población afectada. Además, se reparten artículos de higiene y limpieza, así como ropa clasificada para quienes han perdido gran parte de sus pertenencias. Este centro de ayuda se ha convertido en un punto clave de apoyo para los habitantes, quienes reciben atención constante de los voluntarios de REMAR SOS.



Catarroja:

La carpa en esta localidad ha repartido hasta el momento más de 300 comidas calientes diarias. En Catarroja, REMAR SOS también entrega productos de higiene personal, productos de limpieza y ropa clasificada según las necesidades de cada familia. La ayuda brindada ha sido esencial para los vecinos, que pueden acceder a estos recursos sin costo alguno gracias a las donaciones recibidas y al apoyo de personas solidarias que se han sumado a esta causa.



Sedaví:

El equipo de REMAR SOS ha habilitado una carpa de ayuda similar, proporcionando artículos de higiene y limpieza, así como ropa y productos de primera necesidad. En Sedaví, se hace entrega de aproximadamente 300 comidas calientes, el centro de ayuda se mantiene en activo, atendiendo a las necesidades básicas de las familias afectadas.



Extracción de agua y trabajo continuo en la recuperación de las zonas inundadas

Además del apoyo con alimentos y artículos básicos, REMAR SOS ha movilizado varios equipos con motobombas traídas por voluntarios de diferentes zonas de España. Estas motobombas han sido esenciales para evacuar el agua acumulada en varias áreas, reduciendo los riesgos y acelerando el proceso de limpieza y recuperación en las viviendas y calles afectadas. El compromiso de REMAR SOS es permanecer en la zona hasta que las condiciones mejoren y cada familia afectada pueda tener acceso a condiciones dignas y seguras.



Compromiso y solidaridad a largo plazo

REMAR SOS no solo trabaja en la fase de respuesta inmediata, sino que también está comprometido en brindar apoyo durante todo el proceso de recuperación. Los equipos de voluntarios de REMAR continuarán desplegados en Valencia durante el tiempo que sea necesario, garantizando que los afectados por la DANA reciban asistencia en las distintas etapas de su reconstrucción y restauración. En cada operación, la ONG REMAR mantiene su colaboración con organizaciones locales e internacionales para maximizar el alcance y la eficacia de los recursos destinados a la zona.



La ONG REMAR, que ha trabajado en numerosas emergencias humanitarias en diversos países, afirma su "compromiso de amor al prójimo y su misión de servir con dedicación a las comunidades más vulnerables, como una muestra de la fe y esperanza que inspiran su labor".



Remar SOS: un apoyo constante en situaciones de emergencia

REMAR SOS, desde su inicio, ha sido un apoyo firme y constante en situaciones de emergencia y desastres naturales. "Gracias a Dios y al compromiso de los voluntarios, REMAR no solo trabaja en un tiempo determinado, sino que está comprometido con el apoyo a largo plazo para ayudar en la restauración y recuperación de las comunidades afectadas". Con corazón de servicio, equipos se desplazan a la "zona cero" desde el primer día de la emergencia, brindando ayuda humanitaria gratuita, alimentos, agua y suministros de primera necesidad para quienes enfrentan la devastación. La presencia en Valencia se extiende con un plan de asistencia y acompañamiento continuo, buscando no solo cubrir necesidades inmediatas, sino también brindar apoyo integral para facilitar la reconstrucción de vidas y hogares a largo plazo.



"Este compromiso inquebrantable se basa en el amor de Dios y en misión de servir al prójimo, sin importar las dificultades que enfrenten las comunidades en crisis. Trabajando en colaboración con organizaciones locales e internacionales, REMAR SOS extiende su labor humanitaria a cada rincón afectado, llevando esperanza y soluciones en medio de la adversidad. Dedicación y apoyo mutuo seguirán siendo una fuente de fortaleza para todos los que han sido impactados por esta crisis".



"Unirse a la misión de REMAR SOS".



