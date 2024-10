Repara tu Deuda Abogados cancela 49.021 € en Santa Lucía (Las Palmas) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Ayudó económicamente a su madre hasta su fallecimiento, asumió la tutela legal de su hermana pequeña y sufrió una separación

Las Palmas, 2 de octubre de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Canarias. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer, vecina de Santa Lucía de Tirajana, con una deuda de 49.021 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “durante su infancia fue tutelada por el Estado, ya que sus progenitores no estaban habilitados para hacerse cargo de ella y de sus hermanos pequeños. Al cumplir la mayoría de edad, pasó a un piso tutelado para poder acabar su formación e iniciar su vida profesional. Al ser la mayor de los 4 hermanos, siempre dispuso parte de sus recursos para ayudarlos a formarse e iniciar la vida laboral. También ayudaba a su madre que, debido a su situación personal, se encontraba en una situación de vulnerabilidad percibiendo únicamente una pensión no contributiva hasta su fallecimiento. Más tarde, ella suscribió un préstamo hipotecario para la compra de la que sería su primera residencia junto con la persona que en ese momento era su pareja. Al acabar su relación, decidieron que la vivienda se la quedara la deudora, debiéndole devolver el capital aportado a su expareja. Meses más tarde, vendió la vivienda por el valor del préstamo hipotecario, y ese mismo año pasó a ser la tutora legal de su hermana más pequeña. Debido al desbalance económico que le supuso la separación, la carga económica relativa a la formación y cuidado de su hermana menor y el pago del resto de cuotas de préstamos anteriormente contraídos, la deudora tuvo que hacer frente a algunos de estos gastos con la tarjeta de crédito. A pesar de tener un trabajo estable, la concursada no pudo salir del estado de sobreendeudamiento en el que estaba”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Nacida hace más de 100 años, se trata de una legislación nacida en Estados Unidos, a la que se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Pretende ofrecer una segunda oportunidad a personas en estado de insolvencia para que puedan tener una nueva vida desde cero”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta legislación precisamente en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo, ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cifra crece continuamente debido al alto número de expedientes que se tramitan a diario y a las personas que también se han visto perjudicadas por la pandemia del COVID-19 que se están acogiendo a esta herramienta.

El despacho de abogados cuenta con más de 27.000 clientes que responden a perfiles y a casuísticas muy diversas. Algunos de los que han comenzado el proceso lo han hecho debido a que amigos y conocidos les han recomendado iniciarlo para gozar de los beneficios de esta herramienta.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si cumplen previamente una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y actúe en todo momento de buena fe. Desde la reforma de septiembre de 2023, se ha eliminado la necesidad de la mediación con bancos y entidades financieras.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

