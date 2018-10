COMUNICADO: Cómo solicitar la nacionalidad española

Actualizado 05/03/2018 10:59:58 CET

Madrid, 5 de marzo de 2018.- Si quieres solicitar la nacionalidad española debes seguir una serie de pasos que te lleven a que te la concedan. Es un proceso del que hace falta estar bien informado. Para ello, aquí vas a obtener todo lo necesario para que sepas qué tienes que hacer y qué puede pasar durante ese proceso.

Contar con la ayuda de un profesional

En cualquier ámbito de la vida, contar con ayuda de profesionales facilita mucho las cosas. En un ámbito tan importante como es el de la solicitación de la nacionalidad, esto tiene mucha mayor importancia, ya que se trata de algo que puede ser clave para muchas personas en su futuro.

Para obtener la nacionalidad española hay que seguir unos trámites que no son fáciles para muchas personas. Además, suponen una gran pérdida de tiempo en desplazarse a muchos edificios diferentes en los que hacer colas interminables para obtener respuestas que no entiendes.

Por eso, lo mejor es contratar a un abogado que se encargue de todo ese tipo de gestiones. Tendrás la tranquilidad de que él va a dar todos los pasos necesarios para que tú obtengas la nacionalidad. Además, como él revisará todo el expediente, existirán más posibilidades de que te la concedan.

La primera ayuda que te dará es un asesoramiento previo en el que valore las posibilidades que tienes de que te concedan la nacionalidad y si cumples con los requisitos o no. Te explicará todo el proceso para que sepas bien qué opciones tienes y cuál es el mejor camino que puedes tomar.

Tras eso, él se encargará de presentar toda la documentación necesaria. Además, una vez que te la concedan tendrás un asesoramiento para ayudarte con los trámites posteriores que te permitan ejecutar tu derecho a disfrutar de esa nacionalidad que se te ha concedido por el Estado.

Maneras de obtener la nacionalidad española por residencia

Una de las formas que te dan derecho a tener la nacionalidad española es la residencia. Es decir, en base al número de años que hayas pasado en el país tendrás derecho a ella o no. Para esto, lo primero es que te informes bien con tu abogado sobre si cumples este requisito o no.

En general, el plazo exigido para solicitar la nacionalidad española por residencia es de 10 años. Es decir, si has vivido durante 10 años en España cumples el requisito para poder obtener la nacionalidad española por residencia. La nacionalidad española por residencia es una vía fácil.

Aunque el plazo general sea de 10 años, hay excepciones. Por ejemplo, para los refugiados el plazo es de 5 años. Es decir, que si ese es tu caso no tienes que esperar hasta los 10 años. Y si has nacido en España o estás casado con un español el plazo es de tan solo un año.

Para los iberoamericanos el plazo también es diferente de los 10 años del plazo general. En este caso es de tan solo 2 años, con lo que las facilidades para poder acceder a la nacionalidad son mucho más grandes que para las personas provenientes de otros rincones del mundo.

Qué pasa si me deniegan la nacionalidad española

En el caso de que te denieguen la nacionalidad española, que es algo que entra dentro de lo posible, tu caso no tiene por qué agotarse ahí. Lo primero que debes conocer es el porqué de esa denegación, ya que de eso dependerá bastante los siguientes pasos que debes dar.

Los motivos para esa denegación pueden ser variados. Por ejemplo, se deniega en los casos de ausencia de buena conducta cívica por caducidad de antecedentes penales. En este caso se trata de un tipo de denegación delicada que hace que debas valorar las opciones con tu abogado.

La denegación de la nacionalidad española también llega por falta de integración. Esta denegación de la nacionalidad española suele provocar muchos recursos contra la denegación de la nacionalidad española, ya que se trata de algo bastante subjetivo en lo que es posible contraargumentar.

También se puede denegar por el hecho de no cumplir el mínimo legal de residencia o que esta no sea continuada. En este caso se trata de criterios más objetivos, pero eso no quiere decir que no existan posibilidades de recurrir y de revertir esa denegación.

Sea cual sea el caso de la denegación, el primer paso es valorar con tu asesor si se trata de algo que tiene recorrido si se recurre y que él te explique cuáles son las opciones que cree más adecuadas para poder llevar a cabo ese recurso y hacer que la situación pueda acabar de otra manera.

Desestimación de la nacionalidad española por silencio administrativo

El silencio administrativo quiere decir que la administración no ha contestado a tu solicitud en el plazo establecido. Si pasa un año y esa contestación no ha llegado, la demanda se entiende desestimada por silencio administrativo, por lo que no tendrías la nacionalidad.

No se obtiene la nacionalidad española por silencio administrativo, pero es posible seguir con esa demanda de nacionalidad española por silencio administrativo tras haber sido desestima la nacionalidad española por silencio administrativo al haber pasado un año.

En este caso hay que acudir a la Audiencia Nacional e interponer recurso contencioso administrativo. Lo bueno es que en este caso se trata de un proceso que tarda entre 6 meses y un año y que es un Magistrado el que debe dictar sentencia judicial, ante la cual ya queda todo claro.

Es decir, si la administración no contesta a tu solicitud, eso no te otorga la nacionalidad, sino que la desestima. Eso sí, tienes aún la vía judicial para recibir contestación a tu solicitud. Es lógico acudir a esta vía si se tiene claro que se cumplen todos los requisitos que van a hacer que la respuesta sea favorable.

Como ves, todo el proceso de obtención de la nacionalidad puede resultar un tanto complejo. Por eso es buena idea empezar acudiendo a un abogado y seguir de su mano todos los pasos que hay que dar, para no perderte en todos los trámites necesarios y en las estimaciones y denegaciones.

Emisor: nacionalidad.com