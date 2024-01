Todascasasdeapuestas.com advierte de que el fútbol es el deporte donde más amaños de apuestas se realizan

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de enero de 2024.

La web recoge esta información que además deja a relucir que Brasil es el país donde más fraudes hay

El fútbol es el deporte rey, y también es el rey en los amaños de apuestas. Así, lo refleja un informe recogido por Todascasasdeapuestas.com. A pesar, de que los fraudes en este tipo de juego no deberían existir, la realidad es muy distinta y la tendencia, lejos de verse reducida, está aumentando.



En el año 2022 se han detectado más de 1.200 fraudes en las apuestas deportivas, lo que supone un incremento del 34% con respecto al año anterior. Y la mayoría se han detectado en los partidos de fútbol de todo el mundo. El deporte rey se coloca en el Top1 de competiciones con más partidos amañados con un total de 775 fraudes, muy por encima de los 220 partidos fraudulentos que se han contabilizado dentro del baloncesto, el segundo deporte con más amaños. En una escala bastante menor se encuentra el tenis con 75 amaños, seguido del ping pong con 62.



Pero además de los deportes convencionales, los Esports, que año tras años crecen en número de fanáticos, se sitúa en la quinta posición de competiciones con más amaños por temporada. En el 2022 se contabilizaron 36 partidos fraudulentos. Y esta tendencia irá en aumento debido a la popularidad que está ganando este tipo de disciplina deportiva, sobre todo entre los más jóvenes.



En cuanto a la distribución de los amaños por zonas geográficas, se destaca que Europa es la región donde se realizan más fraudes en las apuestas, con 630 trampas. Pero en cuanto a países, hay que trasladarse a América del Sur para encontrar el país con más amaños: Brasil. El territorio de la samba, es el lugar más fraudulento con un total de 152 amaños detectados.



Para evitar este tipo de fraude, desde Todascasasdeapuestas.com también advierten del uso de plataformas no oficiales para apostar. Destacan que se debe desconfiar siempre de Telegram ya que están aumentando exponencialmente el número de canales que contienen apuestas amañadas y que no son seguras. "Primero hay que informarse y estudiar el desempeño de la web o plataforma y también su reputación durante un tiempo y después también se debe comprobar que es legal", advierten desde la web.



El informe completo sobre partidos amañados se puede comprobar en este enlace: https://todascasasdeapuestas.com/guias/apuestas-en-partidos-amanados



