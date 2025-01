UTAMED nace para convertirse en la universidad de los profesionales del siglo XXI

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa online y andaluza apuesta por una relación dinámica e íntima con las empresas referentes del sector, además de formar a sus alumnos en competencias personales, sociales y de emprendimiento

Málaga, 30 de enero de 2025.- La Universidad Online del siglo XXI, UTAMED, aterriza desde este año para dar soluciones a un mercado que encuentra, en ocasiones, dificultades en la curva de aprendizaje de muchos alumnos titulados. Es por ello que esta iniciativa nace con la voluntad de formar al alumno UTAMED con competencias que lo distingan del resto de competidores de otras carreras universitarias.



"Hemos venido a cambiar esta situación y queremos hacer realidad el que Universidad y empresa trabajen conjuntamente en los tres pilares fundamentales que construyen una Universidad del Siglo XXI: Docencia, Investigación y Transferencia", explica Paco Ávila, presidente de UTAMED.



Lo que debería ser un 'must' en muchas Universidades, como la relación íntima con empresas referentes en el sector para que los contenidos estén perfectamente adaptados a las necesidades de las contratantes, no se da con frecuencia en muchas nacionales y europeas. Es ahí donde UTAMED quiere distinguir a sus alumnos, ya que cuenta con una amplia relación con dichas empresas para generar contenido dinámico.



Por otro lado, UTAMED es consciente de la presencia de la Tecnología en los tiempos que corren, y es por ello que necesita incidir en otro tipo de habilidades para que sus alumnos destaquen. En palabras de Ávila: "los conocimientos técnicos no son lo más importante, ya que deben ir acompañados de habilidades que antiguamente se denominaban blandas. Es ahora cuando entendemos que, con tanta tecnología y avances, muchas competencias las solucionan programas o la propia IA. Decidimos construir a nuestros alumnos desde lo que nosotros denominamos la 'Triada Virtuosa'".



Esto significa que los alumnos aprenderán pivotando a través de tres áreas transversales:



1. Habilidades sociales, que engloban el pensamiento crítico, el poder de convencimiento y la comunicación: "somos muy conscientes de que cada vez más las empresas y los reclutadores están demandando y analizando de forma concienzuda las competencias sociales de sus candidatos a la hora de realizar los procesos de selección".



2. Habilidades personales, como conocerse a sí mismo: "sabemos que para que una persona pueda expresar todo su potencial debe tener una mente sana y equilibrada, por lo que nos parece clave que todos nuestros alumnos reciban formación en las competencias emocionales, en general, y en autocontrol, autovaloración y autoconcepto".



3. Vocación y orientación al emprendimiento. Esto no significa la obligación de emprender, sino la capacidad de hacerlo si fuese necesario, además de la admiración por el mundo del emprendimiento y sus valores: "todos nuestros profesionales deberían tener habilidades para que puedan valorar con total naturalidad la posibilidad de emprender su propio negocio. Por ello, todos los títulos oficiales, tanto de grados como de másters, incluyen formación específica en emprendimiento".







