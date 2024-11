Valerio García revela en TV la clave del éxito familiar-empresarial: el bienestar es rentabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El 90% de las empresas españolas son familiares y generan más del 60% del PIB nacional, pero 7 de cada 10 no sobreviven a la segunda generación debido a conflictos internos y falta de equilibrio trabajo-familia

Madrid, 14 de noviembre de 2024.- El reconocido mentor murciano Valerio García, autor de dos bestsellers sobre gestión empresarial familiar, compartió en el programa Maestros de Vida de Tinku Televisión las estrategias clave para transformar empresas familiares en organizaciones sostenibles y exitosas sin sacrificar la armonía familiar.



"La mayoría de empresas familiares fracasan no por falta de rentabilidad, sino por no saber gestionar el delicado equilibrio entre familia y negocio", afirma García, quien ha ayudado a cientos de empresas familiares a prosperar de manera sostenible.



Durante la entrevista, Valerio García expone las principales estrategias para evitar que el negocio absorba por completo a la familia, promoviendo un equilibrio que garantice el bienestar de todos los involucrados. "Es fundamental que las empresas familiares adopten prácticas que permitan a sus miembros disfrutar de su vida personal mientras hacen crecer el negocio", señala Valerio García. "Sin esta visión integral, muchas empresas terminan enfrentando conflictos internos y dificultades en la sucesión, lo que pone en riesgo su futuro".



Tres pilares para la sostenibilidad familiar-empresarial:



• Visión Estratégica 360°: Integración del crecimiento económico con el bienestar familiar



• Protocolo Familiar Efectivo: Definición clara de roles y responsabilidades para prevenir conflictos



• Sistema de Comunicación Estructurado: Implementación de espacios formales para el diálogo familiar-empresarial



García revela que el 65% de los conflictos en empresas familiares surge de la falta de límites entre vida personal y profesional. "No se trata de elegir entre familia o negocio, sino de crear sistemas que permitan el florecimiento de ambos", enfatiza.



Gracias a su visión integral, Valerio García se ha convertido en una referencia clave para aquellos que buscan no solo mejorar la rentabilidad de sus negocios familiares, sino también garantizar su continuidad a lo largo de generaciones, sin sacrificar la calidad de vida.



Las empresas que implementan el método Quercus que Valerio propone reportan:



• Aumenta el rendimiento de los equipos en un 50% gracias a una mejor estructura y comunicación



• Prepara a la siguiente generación para el liderazgo, logrando que estén un 30% más capacitados para una transición fluida



• Mejora la satisfacción y el compromiso personal de los empleados en un 70%, fortaleciendo su lealtad a la empresa



• Reduce en un 80% los conflictos familiares, promoviendo una comunicación efectiva y armoniosa



Para más información sobre Valerio García y su trabajo como mentor de empresas familiares sostenibles, contactar directamente a través de sus canales oficiales de redes sociales o su web https://valeriogarciamentores.com/







