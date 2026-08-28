Los viajes en temporada media se consolidan: KAYAK revela las tendencias de viaje de los españoles

Bucarest, Rumanía - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

La temporada media se consolida como una oportunidad para viajar más y gastar menos. Según los datos de KAYAK, los españoles apuestan cada vez más por escapadas internacionales entre septiembre y octubre, con destinos de larga distancia como Osaka, Shanghái y Lima liderando el crecimiento en búsquedas. Además, los precios medios caen frente al verano: los vuelos son un 25 % más económicos, abriendo la puerta a descubrir nuevos destinos por menos

Madrid, 28 de agosto de 2026.- De acuerdo con los datos de KAYAK, la temporada media ratifica su atractivo entre los viajeros españoles que planean escapadas entre septiembre y octubre. A medida que el verano llega a su fin, también lo hace el interés por las escapadas junto a la piscina, con un descenso del 24 % en las búsquedas de hoteles con piscina respecto a la temporada estival. En su lugar, los viajeros buscan desconectar y recargar energías después del verano, poniendo ahora el foco en destinos fuera de España.

Además, septiembre y octubre llegan con oportunidades para descubrir nuevos destinos por menos: los precios medios de los vuelos son un 25 % más económicos que en verano, mientras que los hoteles y los coches de alquiler registran caídas en los precios medios del 21 % y 27 % respectivamente, para viajes en los meses de septiembre y octubre frente al verano de 2026.

KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, ha analizado sus datos para revelar cuáles son los destinos de mayor tendencia entre los viajeros españoles durante la temporada media, los más buscados y en cuáles deben poner el foco si quieren optimizar su presupuesto en esta época del año.

¿A dónde van a viajar los españoles?

Según los datos de KAYAK, esta temporada media los destinos internacionales ganan terreno entre los viajeros españoles: las búsquedas de hoteles muestran un aumento del 16 % con respecto al verano y del 7 % frente a la temporada media del año pasado.

En cuanto a los precios en destinos internacionales, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Nuestros datos indican que aquellos viajeros que opten por un destino internacional podrán encontrar ahorros atractivos. En concreto, los precios medios de los vuelos con destino África, Norteamérica y el Caribe caen un 42 %, 30 % y 29 %, respectivamente frente al verano de 2026. Para estirar aún más el presupuesto, el 11 de octubre se presenta como el día más económico para hacer check-in en un hotel internacional, con un precio medio de 86 € por noche, mientras que el 26 de octubre es el día más económico para hacer el check-out, con un precio medio de 99 € por noche".

Los destinos de mayor tendencia entre los viajeros españoles para la temporada media

En comparación con el año pasado, las búsquedas de vuelos revelan que los destinos de larga distancia son los que más atraen a los viajeros españoles durante la temporada media, y copan los primeros puestos del ranking. Osaka encabeza la clasificación, mientras que los destinos de China y Latinoamérica también tienen una presencia destacada.

Estos son los destinos con mayor tendencia, el precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica entre septiembre y octubre de 2026, y la variación en % de las búsquedas de vuelo en septiembre y octubre de 2026 vs. septiembre y octubre de 2026:

1. Osaka, Japón, 1.039, +80 %.

2. Shanghái, China, 685 €, +58 %.

3. Lima, Perú, 834 €, +49 %.

4. Pekín, China, 749 €, +49 %.

5. Punta Cana, República Dominicana, 670 €, +35 %.

6. Cracovia, Polonia, 122 €, +35 %.

7. Tirana, Albania, 142 €, +24 %.

8. Bogotá, Colombia, 877 €, +24 %.

9. Hanói, Vietnam, 694 €, +22 %.

10. São Paulo, Brasil, 805 €, +18 %.

Los destinos más buscados por los viajeros españoles para la temporada media

En cuanto a popularidad, los datos de KAYAK muestran que destinos urbanos como París, Roma y Londres son algunos de los más buscados durante septiembre y octubre. Respecto a Roma, la ciudad también destaca como el destino hotelero más buscado a nivel internacional, con un crecimiento en las búsquedas de hoteles del 33 % frente al mismo periodo del año pasado y del 112 % en comparación con el verano de 2026.

Estos son los destinos más buscados, y el precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica entre septiembre y octubre de 2026:

1. París, Francia, 160 €.

2. Roma, Italia, 108 €.

3. Londres, Reino Unido, 94 €.

4. Tokio, Japón, 982 €.

5. Santa Cruz de Tenerife, España, 137 €.

6. Nueva York, Estados Unidos, 404 €.

7. Osaka, Japón, 1.039 €.

8. Las Palmas de Gran Canaria, España, 120 €.

9. Milán, Italia, 69 €.

10. Ámsterdam, Países Bajos, 167 €.

Los destinos internacionales que muestran las mayores caídas de precios vs. verano

El ranking de los diez destinos internacionales con las mayores caídas de precios incluye destinos a los que volar puede salir entre un 31 % y un 47 % más económico que durante el verano de 2026. Para ello, los españoles deberán poner el foco en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa del Este, entre otros.

Estos son los destinos internacionales con mayores caídas de precio respecto a verano, el precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica entre septiembre y octubre de 2026, y la variación en % de las búsquedas de vuelo en septiembre y octubre de 2026 vs. meses de verano de 2026:

1. Bucarest, Rumanía, 149 €, -47 %.

2. Nueva York, Estados Unidos, 404 €, -39 %.

3. Tirana, Albania, 142 €, -35 %.

4. Lima, Perú, 834 €, -34 %.

5. Los Ángeles, Estados Unidos, 593 €, -33 %.

6. Miami, Estados Unidos, 523 €, -33 %.

7. Santo Domingo, República Dominicana, 663 €, -32 %.

8. Santiago, Chile, 855 €, -32 %.

9. Milán, Italia, 69 €, -31 %.

10. Quito, Ecuador, 972 €, -31 %.

"Para aquellos que estén planeando una escapada al extranjero, seguir la evolución de los precios y mantener cierta flexibilidad en las fechas de viaje puede marcar una gran diferencia. Herramientas como las alertas de precios de KAYAK ayudan a los viajeros a seguir los cambios en las tarifas para poder planificar su viaje con mayor confianza", concluye Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.

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