Wekiwi anima a madrileños a renovar energías con una original acción de street marketing

Madrid, 10 de junio de 2024.- Trazando un paralelismo entre el universo del esoterismo y la adivinación y fiel a su singular rol en el mercado, la compañía de origen italiano y parte del grupo Tremagi, presenta esta nueva campaña de notoriedad en las calles invitando a los viandantes a renovar todas sus energías espirituales y conectando con su propósito empresarial, desde su entrada en el mercado español en 2023, de cambiar la manera de consumir energía bajo el concepto “Wekiwi, la energía al revés”. Una instalación en la céntrica plaza de Chueca recreará la tradicional cabina con un autómata adivino que persuadirá a los curiosos que se acerquen hasta a él para conocer su futuro y dar una vuelta a todas sus energías. A través de esta acción de street marketing, que tendrá lugar el próximo 6 de junio, la comercializadora energética busca obtener reconocimiento de marca presentándose como una alternativa más allá de lo común y bajo el lema “Si no te gusta tu energía, dale la vuelta” Madrid, junio 2024. Bajo el actual panorama del mercado energético, determinado por dinámicas que han permanecido prácticamente invariables durante años, y donde la lógica comercial dictamina que los consumidores de energía son meros demandantes de un servicio y producto, al tiempo que pagadores del mismo, emerge Wekiwi, la comercializadora de energía que trabaja para transformar dicho paradigma, fomentando la conciencia y la autonomía de manera conjunta. Filial del grupo Tremagi, y fundada en 2016 en Bolonia (Italia), Wekiwi es una empresa comercializadora de servicios energéticos de luz, gas y energía solar con presencia en Italia, como mercado original, junto con Francia desde 2018 y España, desde 2023. Bajo el audaz, y singular, planteamiento de su propio modelo de negocio, el cual coloca al consumidor como el agente principal, en lugar de la comercializadora, y acompañando un relevante proceso de redefinición visual de la marca, iniciado en 2023, Wekiwi ha desarrollado esta original campaña de street marketing en la ciudad de Madrid con la que busca lograr reconocimiento y notoriedad de marca por parte de un público, potencial cliente, sensible a esa manera diferencial de entender la forma en la que compañías y clientes se relacionan. Wekiwi “el vidente”, una instalación pop-up durante la tarde del 6 de junio en la peatonal plaza de Chueca de Madrid que invitó a curiosos y atrevidos a renovar todas sus energías a través de una consulta tarotista que pretendió conectar con la particular mirada de la comercializadora energética y su actual tagline de marca “si no te gusta tu energía, dale la vuelta.” En palabras de Mar Herrero (Chief-Marketing Officer de Wekiwi en España), “en Wekiwi, no solo proporcionamos productos y servicios, sino que empoderamos a cada usuario para convertirse en el catalizador de su propio cambio. Siempre hemos creído en que son ellos mismos los que tienen el poder de influir en su consumo, reconociendo que nadie comprende mejor su situación. Esta acción de marketing en la calle pretende ser eso, una manera en la que nuestra filosofía conecte con ellos desde una mirada divertida a través de un juego de palabras en el que la energía lo es todo. Si nuestros potenciales clientes son capaces de adivinar su futuro conociéndonos y conociendo a nuestro adivino, estamos seguros que desearán renovar todas sus energías”. El cliente, en el centro de todo. El planteamiento inicial con el que Wekiwi aterrizó en el mercado italiano en 2016, y posteriormente en el francés y español en 2018 se ha sustentado en un modo diferencial de comprender el paradigma que regía la relación, hasta ese momento entre los consumidores y las empresas comercializadoras de energía. De este modo, revolucionando la manera en la que los clientes son capaces de abonar su consumo energético (con tarifas que les conceden la potestad y autonomía para pagar por adelantado sus facturas y no cuando finaliza el mes), la compañía ha logrado transformar el modelo tradicional de relación y empoderar a una base de consumidores, cada vez mayor, a través de una nueva mirada que busca conectar con los mismos para lograr conciencias energéticas mucho más sostenibles, controladas y comprensibles por su parte. La presencia de Wekiwi en la calle, el 6 de junio, a través de esta campaña de marketing experiencial invitando a los viandantes a renovar sus energías no es más que el reflejo de esa mirada singular que busca seguir generando espacios de comentario, cambio y reflexión desde un punto de vista divertido y original respecto al rol que todas las personas tienen, y pueden llegar a tener, frente a un mercado tan (aparentemente) voraz y poco atractivo como el del acceso a sus proveedores y servicios de energía en el hogar. Sobre Wekiwi Wikiwi, Weikiki, Kiwiki… Se escuchará que se les llaman de muchas maneras… Se sabe que la pronunciación de la marca no es el punto fuerte, pero lo que sí es innegable (y están completamente convencidos) son los valores y la forma que tienen de hacer las cosas. Wekiwi nació en 2016 en Bolonia (Italia). Bajo la idea y la convicción de que se necesitaba impulsar algo diferente en el mercado de la energía que aportase frescura. Son una comercializadora de energía multiservicio, perteneciente al grupo Tremagi, un grupo familiar que, a día de hoy, se ha convertido en uno de los grandes operadores del mercado italiano. Desde el nacimiento como una marca joven y vibrante, han traspasado fronteras, extendiendo las alas hacia otros rincones de Europa. Los pasos les llevaron primero a Francia en 2018 y después a España en este mismo año. El espíritu dinámico y entusiasta, además de despertar nuestra curiosidad por el mundo, los impulsó a evolucionar en todos los niveles: táctico, comunicativo e imagen. Hoy en día, Wekiwi es mucho más que su origen. Es una empresa que mira con confianza hacia el futuro, apoyándose en las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria. Este 2023 Wekiwi ha decidido dar un paso más redefiniendo su marca tanto a nivel visual como táctico. Están encaminados a escribir un nuevo capítulo en la historia, manteniendo el entusiasmo original mientras se enfrentan a los desafíos del mañana.

