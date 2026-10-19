Womanation Congress 2026 analiza el liderazgo femenino como motor del medio rural

WOMANATION CONGRESS - WOMANATION CONGRESS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La Generalitat Valenciana presentó nuevas líneas de ayudas al emprendimiento femenino durante un encuentro en la Universitat Politècnica de València que reunió a expertas de diversos sectores

Valencia, 19 de octubre de 2026.- El futuro del desarrollo rural depende de la integración de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, una de las principales conclusiones del Womanation Congress 2026 celebrado el 16 de octubre en la Universitat Politècnica de València (UPV). La sexta edición del encuentro coincidió con el Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el lema 'Raíz y futuro. Sin ellas no hay campo'.



Durante la jornada, que reunió a empresarias, investigadoras y representantes institucionales, la Generalitat Valenciana anunció la implementación de nuevas líneas de ayudas económicas destinadas a fomentar el emprendimiento femenino en los entornos rurales. Lourdes María Pérez Berná, directora general de Agua y Desarrollo Rural, realizó el anuncio oficial y señaló: "Vivir y emprender en un pueblo debe ser una opción de desarrollo personal y profesional tan viable como hacerlo en una ciudad".



El evento, organizado por Alianzas Emprendedoras, contó con la presencia de Asunción Quinzá Alegre, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, quien subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para consolidar políticas de igualdad. La programación incluyó diversas mesas redondas donde se debatieron retos como el relevo generacional, la gestión sostenible de recursos hídricos, la electrificación del sector y la implementación de certificaciones ecológicas.



En el ámbito empresarial, seis emprendedoras de sectores como la viticultura, la ganadería y la citricultura compartieron sus experiencias sobre cómo la perseverancia y la apuesta por productos diferenciados favorecen la competitividad desde el medio rural. Asimismo, el congreso dio voz a las nuevas generaciones a través de proyectos de innovación digital presentados por jóvenes participantes de Technovation Girls y el Reto CAECV.



El encuentro identificó tres pilares fundamentales para la sostenibilidad de los pueblos: el relevo generacional, la transición ambiental y el aumento de la participación femenina en puestos de responsabilidad. Según se expuso durante las sesiones, el objetivo es avanzar hacia una presencia en igualdad de condiciones en las esferas donde se definen las políticas territoriales.



La sexta edición del congreso, que contó con el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de València, el CAECV y Caixa Popular, reafirmó su compromiso con la visibilidad del talento femenino. El programa incluyó además la presentación de iniciativas como el pódcast Coruralistas y el uso de productos de proximidad certificados, reflejando la diversidad y calidad de la producción ecológica valenciana.

Contacto

Nombre contacto: Laura Garcia-Morey

Descripción contacto: Comunicación Womanation Congress 2026

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