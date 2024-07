CEOMA celebra que se puedan compatibilizar la pensión y un trabajo y cree que animará a demorar la jubilación

(Información remitida por la empresa firmante)



ACUERDO ENTRE GOBIERNO, SINDICATOS Y PATRONAL.

La organización cree que esta medida puede animar a muchas personas "a seguir trabajando", teniendo en cuenta que un 60% de los pensionistas "están por debajo del salario mínimo.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, insiste, no obstante, en que "no se le puede pedir a las personas que se jubilen más tarde si no se les ofrece empleo a partir de cierta edad".

Santillana cree que en el caso del contrato relevo "se han quedado cortos" y, tal y como está establecido, "no incentiva su uso por parte de las empresas".

Madrid, 31 de julio de 2024.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha celebrado hoy el acuerdo anunciado por el Gobierno con sindicatos y patronal en materia de pensiones y seguridad social, a la espera de conocer más detalles sobre el documento.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha destacado la medida que permitirá compatibilizar una parte o la totalidad de la pensión con un trabajo, un incentivo que "puede animar a muchas personas a demorar la jubilación y seguir trabajando".

En este sentido, ha recordado que un 60% de los pensionistas se encuentran por debajo del salario mínimo profesional, por lo que "les irá muy bien poder seguir trabajando". "Es lo que ya sucede en Alemania con los denominados 'minijobs' o trabajos a tiempo parcial", ha añadido.

No obstante, Fernández ha dejado claro que "habrá que ver la letra pequeña del acuerdo, ver si, por ejemplo, se trata igual a los autónomos y ver qué condiciones deberá cumplir la persona que sigue trabajando".

Además, ha insistido en que si el objetivo final es alargar la edad de jubilación "no puede ser que la tasa de paro entre los mayores de 50 años sea tal elevada". Ante esta situación, ha reclamado a empresas e instituciones que "dejen de mirar hacia otro lado" y "tomen decisiones que ayuden a este colectivo", que a menudo "se queda sin oportunidades laborales", a pesar de que la veteranía "aporta una experiencia y unas cualidades que redundan en beneficio de las compañías y que contribuyen a su desarrollo económico".

El presidente de CEOMA se ha referido también al anuncio del Gobierno de ampliar de dos a tres años el anticipo para solicitar la jubilación parcial con contrato relevo y a la mejora de las condiciones del relevista, cuya contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo. En este sentido, Fernández ha afirmado que "se han quedado cortos" porque "se debería ir hacia un 75% de la jornada", ya que tal y como está establecido "no incentiva su uso por parte de las empresas".

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

