La IA aterriza en el mundo del entrenamiento físico gracias a la app de Wellit

Madrid, 20 de febrero de 2026.- La inteligencia artificial ya forma parte del presente del sector del deporte. El entrenamiento con Inteligencia Artificial comienza a consolidarse como una herramienta capaz de transformar la planificación, el seguimiento y la calidad técnica de cada sesión en gimnasios y centros deportivos. En este contexto surge Wellit, una app de entrenamiento con IA desarrollada sobre la base tecnológica de Blautic, que permite contabilizar y corregir ejercicios utilizando únicamente el Smartphone.

Blautic se posiciona como un referente en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos inteligentes que integran tecnologías inalámbricas, sensores avanzados y algoritmos de inteligencia artificial para transformar datos biométricos en decisiones deportivas, integrando ciencia, ingeniería y analítica avanzada.

“En Blautic trabajamos para que la inteligencia artificial tenga un impacto real en el deporte. Wellit demuestra que la tecnología avanzada puede integrarse de forma natural en el entrenamiento y mejorar la experiencia tanto del profesional como del usuario”, explica Javier Soriano, CEO de la compañía.

Hoy en día, la mayoría de las personas que practican ejercicio lo hacen en gimnasios, lo que convierte a este sector en un entorno estratégico para validar soluciones innovadoras que aporten valor tangible.

Apuesta por el entrenamiento con IA inteligente

Hasta hace pocos años, el entrenamiento online se basaba en el envío de documentos, vídeos o fotografías. Sin embargo, el verdadero salto llega cuando la IA no solo organiza rutinas, sino que interpreta lo que ocurre durante el ejercicio.

El entrenamiento inteligente implica captar datos del movimiento, analizarlos y clasificarlos en tiempo real para determinar la calidad técnica de cada repetición o si existen patrones potencialmente lesivos.

“Estamos pasando de registrar datos a comprenderlos. El entrenamiento con IA permite ofrecer información objetiva sobre cómo se está ejecutando cada ejercicio, algo que hasta ahora requería supervisión constante”, añade Javier Basterra, CEO de Wellit. Este enfoque convierte cada sesión en una experiencia más eficiente, guiada y orientada a resultados.

Wellit va más allá de las aplicaciones tradicionales. Además de facilitar la planificación y la conexión entre profesional y cliente, esta app de entrenamiento con IA contabiliza repeticiones, controla tiempos y analiza la calidad técnica de los ejercicios mediante la cámara del smartphone.

Si un ejercicio no se realiza correctamente, el sistema lo detecta y corrige al instante, informando también al entrenador. Esta supervisión digital permite garantizar una ejecución más segura y eficaz sin necesidad de wearables complejos o dispositivos adicionales.

La inteligencia artificial no sustituye al entrenador, sino que elimina tareas repetitivas como contar repeticiones o registrar tiempos manualmente. De este modo, el profesional puede centrarse en la personalización, la progresión de cargas y la mejora estratégica del servicio.

Pero lo más importante, quizá sea la accesibilidad a más personas a poder entrenar con seguimiento profesional, reduciendo los costes que esto supone en la forma tradicional.

Cómo crear planes de entrenamiento con IA

Las herramientas actuales basadas en IA permiten diseñar planes de entrenamiento individualizados o más generales a partir de información inicial. Estos sistemas integran motores inteligentes que generan propuestas adaptadas a los objetivos del usuario y a la metodología del entrenador.

Existe un periodo de adaptación en el que la IA aprende de tres elementos clave: la estructura concreta del plan y su listado de ejercicios, los ajustes del profesional y las necesidades específicas de cada usuario. Así, la tecnología mantiene la esencia del entrenador, pero simplifica la creación y gestión de rutinas.

La incorporación del entrenamiento con IA redefine la experiencia en el gimnasio. Los profesionales disponen de más tiempo para desarrollar estrategias y mejorar la calidad del servicio. Los usuarios, por su parte, pueden entrenar donde y cuando quieran, guiados en tiempo real únicamente con su smartphone.

“El futuro del fitness pasa por combinar conocimiento experto y tecnología inteligente. Wellit democratiza herramientas que elevan la calidad del entrenamiento y permiten a los profesionales centrarse en lo que realmente marca la diferencia”, concluye Javier Basterra.

