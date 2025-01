La innovación y la transferencia tecnológica real marcan el IV Congreso Grupo CÁTEDRA de OGA

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 31 de enero de 2025.

Tres días de colaboración y sinergias en Sevilla con destacados expertos en Inteligencia Artificial e Investigación Operativa, culminan con el apasionante OGATHON 2.0 dirigido a jóvenes talentos.

OGA, especialista en la transformación y optimización de procesos críticos de negocio de diferentes sectores desde la aplicación de la Inteligencia Artificial y la Investigación Operativa, ha celebrado los días 22, 23 y 24 de enero de 2025 el IV Congreso Grupo CÁTEDRA en Sevilla, su cita anual interna con el Consejo Asesor Tecnológico de la compañía, Grupo CÁTEDRA, formado por 14 catedráticos e investigadores de alto nivel internacional especializados en Inteligencia Artificial y Optimización de Procesos.

Primera jornada del IV Congreso Grupo CÁTEDRA

El IV Congreso Grupo CÁTEDRA comenzó el 22 de enero con una apasionante plenaria sobre Inteligencia Artificial a cargo de la Dra. Eva Onaindia de la Rivaherrera, catedrática del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación en la Universitat Politècnica de València (UPV), quien presentó la ponencia "Planificación de IA para la inferencia de comportamiento en Sistemas Híbridos". Esta ponencia abordó cómo la IA puede utilizarse para predecir y planificar comportamientos en sistemas complejos, combinando técnicas de aprendizaje automático y optimización.

A continuación, Juan Ruiz Arnal, Product Manager en OGA, abordó el impacto de la Investigación Operativa en la formulación química, destacando cómo estas técnicas pueden optimizar procesos industriales y mejorar la eficiencia. Además, Juan Carlos Rubio, CEO de OGA, ofreció una charla sobre las oportunidades de negocio que ofrece la hibridación de la Inteligencia Artificial y la Investigación Operativa (AIOR), subrayando casos de éxito y aplicaciones prácticas en diversas industrias.

La tarde estuvo dedicada a una mesa sectorial sobre Logística, moderada por Guillermo García-Delgado Gutiérrez, Business Manager en OGA, y en la que participaron Francisco Vega Lucero, gerente de Transformación Digital en Bidafarma; Julián Sastre González, director general en Consultora Alomon; y David López, director de Distribución Física en Grupo Rodin. Los ponentes compartieron sus experiencias y discutieron sobre las tendencias y desafíos en la logística moderna.

De forma paralela, el Dr. Manuel Carranza García, profesor e investigador de Lenguajes y Sistemas Informáticos en Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, impartió al equipo de AIOR y Desarrollo de OGA el taller técnico "Visión Artificial", donde se exploraron las aplicaciones de esta tecnología en la industria.

Segunda jornada del IV Congreso Grupo CÁTEDRA

La jornada del 23 de enero arrancó con una charla sobre el uso de la tecnología LLM en entornos privados para la gestión de información corporativa, que fue presentada por Miguel Vázquez Caraballo, Data Scientist en OGA y que generó un productivo debate sobre las ventajas y desafíos de implementar modelos de lenguaje en empresas.

El Dr. Mauricio Resende, Affiliate Professor de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la University of Washington, miembro permanente de DIMACS (Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science) en la Rutgers University, reconocido mundialmente por sus contribuciones en el campo de la Investigación Operativa, y gran experiencia en la industria como Lead Inventive Scientist en AT&T Bell Labs durante más de 25 años, y Principal Research Scientist en Amazon.com entre 2014 y 2023, presentó la ponencia "Logistics Optimization at Amazon: Big Data & Operations Research in action".

El Dr. Resende, recientemente incorporado como nuevo miembro al Consejo Asesor Tecnológico de OGA, Grupo CÁTEDRA, compartió en esta plenaria interesantes insights sobre cómo Amazon utiliza la Investigación Operativa y el Big Data para optimizar sus operaciones logísticas.

A continuación, Juan Manuel Pruaño García, AI Staff Engineer y CTO en OGA, junto con la Dra. Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidade da Coruña, y los Data Scientists de OGA, Aliaksei Kandratsenka y Miguel Vázquez Caraballo, debatieron sobre la revolución de los Agentes IA, en cómo estos agentes están transformando diversas industrias, así como en las oportunidades que presentan para el futuro.

La mañana se cerró con la participación de la Dra. Isabel Méndez Fernández, Optimization Consultant en OGA, que lideró una charla sobre la solución oga.Scheduler y la planificación de recursos críticos, destacando cómo esta herramienta desarrollada por OGA puede mejorar la eficiencia en la gestión de recursos en entornos complejos.

La tarde se centró en el sector agroalimentario con una mesa redonda moderada por Manuel Miranda Sánchez, CMO / Business Manager en OGA y participada por Joaquín Gómez, director de TI de Surexport; Óscar Lozano Gutiérrez, director de Sistemas de Información y Transformación Digital en Acesur; y José Manuel Delgado Senín, director de Planificación y Logística en Agolives. Los ponentes discutieron sobre las palancas de transformación en el sector agroalimentario y compartieron sus experiencias en la implementación de tecnologías avanzadas.

Por otro lado, el equipo de AIOR y Desarrollo de OGA asistieron al taller "Optimización Multi-Objetivo", impartido por el Dr. Jesús Sánchez-Oro Calvo y la Dra. Ana Dolores López Sánchez, donde se exploraron técnicas avanzadas para resolver problemas complejos con múltiples objetivos.

Tercera jornada del IV Congreso Grupo CÁTEDRA

El broche de oro del congreso fue la celebración del OGATHON 2.0 el viernes 24 de enero, un challenge de Inteligencia Artificial e Investigación Operativa, en el que más de 45 personas repartidas en diez equipos, formados por ingenieros de OGA y estudiantes de últimos cursos o recién egresados de Matemáticas, Informática o Estadística, se enfrentaron a desafíos complejos en las disciplinas de IA e IO. Durante cuatro horas, los participantes desarrollaron soluciones innovadoras a los retos planteados, demostrando su ingenio, talento y creatividad.

El OGATHON 2.0 no solo fue el cierre perfecto para el congreso, sino también una demostración del compromiso de OGA con el talento, la innovación y la colaboración. Los equipos con las mejores soluciones fueron premiados, y el evento destacó por su ambiente de concentración, aprendizaje y diversión.

Los equipos ganadores en el reto de Investigación Operativa fueron: 'OGAIO', que obtuvo la primera posición, 'Bitwave Syndicate', la segunda y 'MathGicians', la tercera. En el reto de Inteligencia Artificial, la primera posición fue compartida por los equipos '404: SkillsNotFound' y 'ByteKnights', la segunda posición fue para el equipo 'Lepistos', y la tercera para 'Bitwise Syndicate'. Finalmente, el primer puesto del premio OGATHON 2.0 fue para '404: SkillsNotFound', el segundo para 'Bitwise Syndicate' y el tercero para el equipo 'OGAIO'.

El IV Congreso Grupo CÁTEDRA ha sido sin duda, un éxito rotundo que ha reafirmado el propósito de OGA de transformar la industria con la mejor tecnología y el mejor talento.

Nuestro agradecimiento a todos los que han participado en esta cuarta edición, por su pasión, entusiasmo y contribuciones. Seguiremos trabajando para impulsar la innovación y la transferencia real que aporta nuestro Consejo Asesor Tecnológico, Grupo CÁTEDRA, en futuros eventos.