MeasureUp lanza LEARN: la nueva plataforma que transforma la preparación para certificaciones tecnológicas

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

LEARN es la nueva plataforma digital de aprendizaje de MeasureUp, diseñada para ayudar a los profesionales tecnológicos a estar listos para certificarse de forma más rápida y efectiva

MeasureUp, líder mundial en simulaciones y tests de práctica para certificaciones tecnológicas, ha anunciado hoy el lanzamiento de MeasureUp LEARN, su nueva plataforma de formación creada para revolucionar la manera en que estudiantes y profesionales se preparan para los exámenes de certificación.



Un gran paso adelante para estudiantes y profesionales

MeasureUp LEARN combina una interfaz moderna e intuitiva con herramientas avanzadas de analítica, seguimiento y personalización. Ofrece una experiencia más rápida, inteligente y segura, permitiendo a los usuarios acelerar su preparación y aumentar sus posibilidades de éxito.



Los estudiantes se benefician de un panel de control inteligente que centraliza los recursos de formación y permite monitorizar el progreso en tiempo real. Su sistema de analítica identifica fortalezas y debilidades al instante, mientras que los informes facilitan la revisión de resultados y el aprendizaje a partir de los errores.



La plataforma incorpora funciones como un calendario de preparación, retests personalizados e insignias digitales a través de Credly, convirtiendo el proceso de certificación en una experiencia motivadora y orientada a resultados.



"MeasureUp LEARN representa un hito clave en nuestra misión: hacer que la preparación para certificaciones sea más eficiente y significativa. Con esta plataforma no solo formamos a los candidatos para aprobar un examen, sino que les damos confianza y control sobre su propio progreso", explica Jesús Sierra, CMO de MeasureUp.



Un aliado estratégico para las organizaciones

Para empresas e instituciones educativas, el valor de MeasureUp LEARN reside en su capacidad para ofrecer a empleados y estudiantes una experiencia de aprendizaje más efectiva, motivadora y segura.



Al ayudar a las personas a prepararse mejor y aprobar con mayor confianza, las organizaciones logran mayores tasas de éxito, más compromiso y mejor empleabilidad en sus equipos.



Gracias a su arquitectura escalable y modular, MeasureUp LEARN se adapta a organizaciones de cualquier tamaño. Su seguridad a nivel empresarial y su innovación continua garantizan una solución fiable, preparada para el futuro y en constante evolución con las necesidades del negocio.



"La transformación digital del aprendizaje requiere plataformas que combinen rigor, datos y motivación. Con MeasureUp LEARN ofrecemos una solución integral para formar talento digital, acortar la curva de aprendizaje y aumentar la empleabilidad", añade Sam Brocal, CEO de MeasureUp.



Innovación continua

El lanzamiento de MeasureUp LEARN marca el inicio de una ambiciosa hoja de ruta. En los próximos meses, la plataforma incorporará itinerarios de aprendizaje guiados por IA, tests adaptativos que se ajustan al rendimiento de cada estudiante y traducción automática de contenidos a más de 20 idiomas.



También se integrará con entornos LTI y sistemas de proctoring, facilitando su adopción en universidades, centros de formación y corporaciones internacionales.



En sus más de 25 años de historia, MeasureUp ha ayudado a más de ocho millones de estudiantes y profesionales de todo el mundo a prepararse para certificaciones de Microsoft, Cisco y CompTIA.



Con MeasureUp LEARN, la compañía reafirma su compromiso de ayudar a personas y organizaciones a alcanzar sus metas de certificación de forma más rápida, inteligente y segura.



La plataforma ya está disponible en www.measureup.com/learn.



