De los motores de respuesta a los agentes de IA: así será el marketing digital en 2026 según Cyberclick

Barcelona, 9 de diciembre de 2025.-

Cyberclick publica el ebook gratuito "143 tendencias y predicciones de Marketing Digital 2026", donde la inteligencia artificial se consolida como eje del cambio en marketing y ventas. El documento sintetiza las principales conclusiones sobre motores de respuesta, automatización avanzada, agentes de IA y nuevas formas de relación con el cliente

Cyberclick, empresa tecnológica especializada en IA, marketing digital y ventas, ha publicado el ebook 143 tendencias y predicciones de Marketing Digital 2026, un análisis de los cambios que la inteligencia artificial está impulsando en la forma de atraer clientes, generar negocio y tomar decisiones. La publicación, disponible de forma gratuita, está dirigida a empresas y profesionales que quieran anticiparse a un entorno más automatizado, conversacional y basado en datos.



Entre las principales conclusiones, se destaca cómo la "IA como servicio" (AI as a Service) se convierte en un miembro más del equipo: aprende el tono, las rutinas y las prioridades de cada profesional, asumiendo tareas como analizar datos, generar ideas o preparar borradores. El reto ya no será qué puede hacer la IA, sino qué delegar y qué reservar a la intuición, creatividad y empatía humanas.



El auge del GEO y la automatización de ventas

Otra idea clave es el paso del SEO tradicional al posicionamiento por respuesta. El auge del GEO (Generative Engine Optimization) muestra que las marcas deberán trabajar para ser citadas en las respuestas generadas por sistemas de IA como ChatGPT, Perplexity, AI Mode o AI Overviews de Google. Las menciones de marca en estos entornos se convierten en un nuevo indicador de autoridad digital en un contexto donde muchas búsquedas ya no generarán clics, sino respuestas directas.



El documento pone también el foco en la automatización del ciclo de ventas y fidelización. Gracias a CRM, CDP (Customer Data Platform) y analítica avanzada, las compañías pasan de centrarse solo en la captación a optimizar todo el recorrido: adquisición, activación, retención y repetición. Flujos antes manuales, como la reactivación de clientes o el remarketing según valor potencial, se orquestan ahora de forma automática para aumentar el lifetime value y reducir el coste de adquisición.



La IA agéntica

En ecommerce, Cyberclick resalta el concepto de agentic ecommerce, donde agentes de IA descubren, comparan y toman decisiones de compra sin que el usuario tenga que recorrer todo el proceso de forma manual. La experiencia se rediseña para eliminar fricciones: checkouts optimizados, interfaces simples y recorridos personalizados, con la usabilidad como nueva forma de fidelización digital.



La publicidad se vuelve predictiva, contenido IA-humano y el vibe coding

En el terreno del pago por clic, se describe una transición hacia la automatización total y el rendimiento predictivo en PPC. Las campañas dejan de gestionarse con ajustes manuales de pujas para dar paso a modelos en los que los algoritmos aprenden y optimizan de forma continua. El rol del especialista se vuelve más estratégico y creativo: definir objetivos, limpiar datos y enseñar a la IA qué señales priorizar.



El contenido vive también una transformación profunda con la convergencia IA–humanos. Ganan peso los formatos híbridos, donde el contenido generado por usuarios se combina con herramientas de IA que ayudan a mejorar, escalar y optimizar lo que crean las personas. Este fenómeno, junto al vídeo corto y nuevos formatos, redefine cómo las marcas construyen confianza y relevancia en redes y plataformas digitales.



Por último, Cyberclick destaca el impacto del vibe coding y el vibe designing, tendencias que democratizan la creación tecnológica. En lugar de escribir código línea a línea, cada vez será más habitual describir en lenguaje natural lo que se quiere construir y dejar que la IA genere software, interfaces o prototipos, abriendo la innovación a perfiles no técnicos.



"2026 marca un antes y un después en el marketing digital: la inteligencia artificial y los datos dejan de ser una promesa para convertirse en el núcleo operativo de muchas estrategias", afirma David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick. "El éxito no estará en quienes simplemente acumulen herramientas, sino en quienes sepan qué tareas delegar a la IA y cómo combinarla con el talento humano".



Tomás añade que "los motores de respuesta y los agentes de IA están cambiando cómo descubrimos marcas, comparamos opciones y decidimos qué comprar. Este ebook quiere ser un mapa claro de lo que viene, para que tanto pymes como grandes empresas revisen su estrategia digital y conviertan la IA en una ventaja competitiva real, más allá de la moda".



Descarga gratuita del ebook aquí.







