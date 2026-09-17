El CSIC y la UPV impulsan una startup que desarrolla ingredientes sostenibles para detergentes y cosméticos

Gonzalo Prieto e Ilaria Ceteroni, cofundadores de Olesym Chemicals./ - ITQ

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), impulsa la creación de la empresa de base tecnológica Olesym Chemicals, una startup deeptech que desarrolla tecnología para fabricar ingredientes de detergentes y cosméticos utilizando materias primas sostenibles y disponibles en Europa.

Según ha informado el CSIC en un comunicado, la tecnología se basa en un proceso desarrollado tras más de diez años de investigación en el ITQ y en el Instituto Max Planck (Alemania), que permite transformar gas de síntesis renovable en ingredientes listos para incorporarse a las formulaciones existentes para fabricar estos productos. Actualmente se encuentra en fase de transición a escala piloto en GreenRuptive Innovation Hub, un espacio de innovación y escalado tecnológico del ITQ en Paterna (Valencia).

Champús, acondicionadores, detergentes, suavizantes y fragancias contienen en sus formulaciones moléculas desconocidas para los consumidores. Gran parte de estos ingredientes se producen a partir de aceite de palma o de derivados petroquímicos importados de países no europeos, ha explicado la entidad.

Esta dependencia expone a la industria europea "a la volatilidad de precios, a posibles interrupciones del suministro, a nuevas exigencias de trazabilidad y a impactos ambientales relacionados con la deforestación, la pérdida de biodiversidad y con elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera".

En cambio, la tecnología que desarrolla Olesym propone producir estas moléculas "a partir de materias primas europeas, eliminando su dependencia de materias primas tropicales como el aceite de palma o de origen fósil como el petróleo", ha explicado.

Además, reduciría la huella de carbono asociada a la producción de estos ingredientes entre un 75 y un 90 por ciento, dependiendo de la materia prima: ya sea derivada de residuos de biomasa de agricultura o de mantenimiento de montes, o de CO2 capturado en industrias como la del cemento y el acero. Estas previsiones tienen que confirmarse a medida que la tecnología avance hacia su validación industrial.

La tecnología de Olesym es fruto de más de una década de investigación en el Instituto de Tecnología Química desarrollada por el equipo de Gonzalo Prieto, investigador del CSIC que lidera el grupo Ingeniería de catálisis para la sostenibilidad del ITQ.

APOYO DE PROGRAMAS DE EXCELENCIA

"La creación y el desarrollo de la startup han contado con el apoyo de dos prestigiosos programas de excelencia del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que han llevado la tecnología a su validación en laboratorio y la han dejado lista para su escalado en planta piloto", ha afirmado Prieto, cofundador y director de estrategia científica (CSO) de la empresa.

Otro aspecto diferencial de la tecnología de Olesym es que no depende de rutas biotecnológicas ni requiere del uso de microorganismos modificados genéticamente en el proceso productivo. Su base termocatalítica, que utiliza el calor y una sustancia llamada catalizador para producir las reacciones químicas buscadas, está orientada a alcanzar rendimientos "más próximos" a los de las rutas de producción convencionales, "favoreciendo así el desarrollo de alternativas renovables y sostenibles con potencial de ser económicamente competitivas".

PLANTA PILOTO

Tras validar la tecnología en el laboratorio, Olesym inicia una nueva etapa hacia su validación en planta piloto. Esto permitirá comprobar la reproducibilidad y la estabilidad del proceso a mayor escala y producir muestras para su cualificación.

"La transición a escala piloto es una etapa fundamental no solo para validar la robustez de la tecnología, sino también para producir los volúmenes necesarios para la validación técnica y comercial de nuestros productos con clientes clave, en formulaciones reales", ha afirmado Ilaria Ceteroni, coinventora de la tecnología, cofundadora y directora de tecnología (CTO) de la empresa.

Olesym ha recibido ya varios reconocimientos: el EBTON-Converge Award 2025, como mejor proyecto emprendedor surgido del CSIC a nivel nacional; el premio SPIN-UPV 2025, dentro de la competición de innovación de la UPV; y un Santander X Award 2026, que reconoce proyectos emprendedores incipientes en España.