La UV "consolida su liderazgo" en nuevos algoritmos para las misiones espaciales en un congreso internacional

Imagen del VIII Simposio Internacional sobre Avances Recientes en Teledetección Cuantitativa (RAQRS) - UV

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VIII Simposio Internacional sobre Avances Recientes en Teledetección Cuantitativa (RAQRS), dirigido por el catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) José Antonio Sobrino, ha puesto de relieve el valor de la observación espacial para anticipar y evaluar fenómenos medioambientales extremos y ha "consolidado" el "liderazgo" de la institución valenciana en el desarrollo de nuevos algoritmos para las misiones espaciales.

El encuentro ha reunido durante cinco días a más de 150 investigadores e investigadoras de 16 países, que han presentado 132 trabajos científicos en el Auditori de Torrent (Valencia). Las jornadas han puesto el foco en la teledetección cuantitativa como herramienta esencial para obtener información objetiva, continua y de amplia cobertura sobre la superficie terrestre. La combinación de satélites, sensores avanzados y técnicas de inteligencia artificial permite observar cambios ambientales con rapidez y precisión.

"La Universitat de València consolida su liderazgo mundial en teledetección cuantitativa gracias al congreso RAQRS VIII, impulsando la física de la medida, la calibración y la validación de satélites, y el desarrollo de nuevos algoritmos para misiones como FLEX, TRISHNA y LSTM", subraya José Antonio Sobrino. "Estos algoritmos y su posterior aplicación a datos por satélite permeten investigar aspectos como la evolución de la temperatura del planeta; hemos encontrado que aumenta 0,2 décimas por década", enfatiza.

El cambio climático ha resultado ser el aspecto más preocupante para la comunidad científica internacional, incluso para la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Española (AEE), que han profundizado en los resultados obtenidos tras las últimas misiones satelitales.

Entre las principales conclusiones, se ha evidenciado la necesidad de desarrollar estudios que pongan en práctica la gestión del agua ante sequías y otros desastres naturales. Asimismo, se han presentado como desafíos medioambientales combatir el hambre a través de la distribución de los recursos agrícolas y la seguridad alimentaria. El personal investigador ha destacado también el valor de la observación espacial para anticipar y evaluar fenómenos extremos como las olas de calor y para disponer de datos de calidad para la toma de decisiones.

El simposio se ha detenido especialmente en el creciente protagonismo de la inteligencia artificial en el tratamiento de grandes volúmenes de información procedentes de satélites. La aplicación de métodos de aprendizaje automático para la observación de la vegetación y de los bosques abre nuevas posibilidades para cartografiar cambios en la cobertura vegetal, evaluar la degradación de los ecosistemas y calcular indicadores relacionados con el carbono.

Finalmente, han tomado especial protagonismo las misiones espaciales por su capacidad para ampliar el conocimiento sobre la salud del planeta. En esta línea, la misión FLEX, coordinada por José Moreno, catedrático de Física de la Tierra de la UV, permitirá estudiar la fluorescencia de la vegetación y profundizar en el funcionamiento de la fotosíntesis a escala global. Por otro lado, las misiones LSTM y TRISHNA, de las que forma parte Sobrino, contribuirán a mejorar el conocimiento de la temperatura de la superficie terrestre y del estrés hídrico de la vegetación.

El congreso está organizado por la Unitat de Canvi Global del Laboratori de Processament d'Imatges de la UV, con el apoyo del Ayuntamiento de Torrent. Además, cuenta con la colaboración científica de organismos y centros internacionales, como la ESA, la AEE, la NASA, el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y universidades y centros de investigación de Europa, América y Asia.