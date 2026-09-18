València abre "nuevas oportunidades" en China para sus empresas y su ecosistema de innovación

Vista de la ciutat xinesa de Hangzhou - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital (VIC), y la ciudad de Hangzhou, en la República Popular China, han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para "reforzar la conexión entre ambos ecosistemas de innovación y abrir nuevas oportunidades de colaboración para startups, scaleups, empresas, emprendedores y talento".

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha explicado que el acuerdo establece un marco de cooperación que facilitará la entrada de startups y scaleups de València y Hangzhou en ambos mercados, conectará sus respectivos ecosistemas de innovación, generará nuevas relaciones con inversores, con corporaciones y con instituciones, organizará delegaciones empresariales, encuentros y seminarios, y explorará el desarrollo de proyectos piloto y casos de uso conjuntos.

De este modo, el MOU busca convertir la relación entre ambas ciudades en "nuevas oportunidades" para el tejido innovador, de manera que "favorece el conocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la generación de conexiones empresariales y tecnológicas".

La concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que València "tiene un ecosistema de innovación cada vez más conectado internacionalmente, y acuerdos como este nos permiten dar un paso más: facilitar que nuestras startups y empresas puedan conocer nuevos mercados, encontrar socios y conectar con inversores y corporaciones internacionales".

Asimismo, Llobet ha subrayado: "Queremos que la conexión internacional de València Innovation Capital se traduzca en oportunidades reales para nuestro tejido innovador". "El objetivo es que la colaboración con Hangzhou genere intercambio de conocimiento, proyectos piloto y nuevas vías de cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la salud, las tecnologías limpias y el transporte", ha insistido.

"València quiere estar conectada con los principales ecosistemas internacionales de innovación y hacerlo desde una perspectiva práctica, generando conexiones entre empresas, talento, universidades, inversores e instituciones", ha añadido.

COOPERACIÓN

El acuerdo identifica además una serie de ámbitos prioritarios para la cooperación, entre ellos la inteligencia artificial, los servicios integrales de salud, las tecnologías limpias y el transporte. En estos ámbitos, ambas partes explorarán el intercambio de experiencias y conocimiento, así como el desarrollo de proyectos piloto y casos de uso que permitan trasladar soluciones innovadoras a entornos reales.

La colaboración permitirá también identificar oportunidades de cooperación entre empresas y otros agentes de ambos ecosistemas, de manera que se favorezca la creación de nuevas conexiones y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

Llobet ha señalado que "la innovación no entiende de fronteras y la colaboración internacional es fundamental para que las ciudades puedan compartir conocimiento, probar nuevas soluciones y acelerar su incorporación a la sociedad", al tiempo que ha indicado que este acuerdo "permite conectar dos ecosistemas con capacidades complementarias y explorar proyectos que puedan tener un impacto real".

"MÁS CONEXIONES"

Uno de los "principales" objetivos del acuerdo es facilitar la conexión empresarial entre València y Hangzhou, para "generar nuevas oportunidades" para startups y scaleups de ambas ciudades. Para ello, el MOU contempla la organización de delegaciones empresariales, encuentros sectoriales, seminarios y otras actividades destinadas a favorecer el conocimiento de los respectivos mercados y ecosistemas.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que estas iniciativas facilitarán asimismo el contacto entre empresas innovadoras, inversores, corporaciones, instituciones y otros agentes, contribuyendo a ampliar sus redes de colaboración y a identificar nuevas oportunidades de negocio, inversión e innovación.

En este sentido, Llobet ha explicado que "para nuestras startups, internacionalizarse significa también poder acceder a nuevos clientes, socios, inversores y conocimiento". "Desde València Innovation Capital queremos actuar como puente y facilitar esas conexiones", ha reivindicado.

"La colaboración con Hangzhou abre un nuevo espacio para que empresas y emprendedores de València puedan explorar oportunidades en China, al mismo tiempo que acercamos nuestro ecosistema a empresas y agentes innovadores de Hangzhou", ha añadido.

INTERCAMBIO DE TALENTO Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

El MOU incorpora una dimensión educativa y de talento a través de la plataforma del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) de Hangzhou, que servirá como "espacio para promover la cooperación educativa, los intercambios académicos, la formación de talento y la colaboración en innovación".

La colaboración entre ambas ciudades permitirá así compartir conocimiento y experiencias y favorecer la conexión entre profesionales, investigadores, estudiantes, emprendedores y otros perfiles vinculados a los ecosistemas de innovación.

"El talento es uno de los principales activos de cualquier ecosistema de innovación", ha señalado la concejala, mientras ha subrayado que "por eso, este acuerdo no se limita a la colaboración empresarial, sino que incorpora también la formación, los intercambios académicos y la conexión entre investigadores y profesionales".

DOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN

El acuerdo "refuerza la estrategia de València Innovation Capital de conectar el ecosistema innovador valenciano con mercados, empresas y polos tecnológicos internacionales, generando nuevas oportunidades para el tejido empresarial y el talento de la ciudad". La colaboración con Hangzhou "ampliará estos vínculos" con China y "favorecerá" el intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la transformación tecnológica, la innovación empresarial y el desarrollo de ciudades innovadoras y sostenibles.

"València Innovation Capital nació con la vocación de posicionar València como una ciudad de referencia internacional en innovación y de conectar nuestro talento y nuestras empresas con el mundo", ha asegurado Llobet y ha afirmado que este acuerdo con Hangzhou "se enmarca precisamente en esa estrategia".

"Nuestro objetivo es que València siga ganando presencia en los grandes circuitos internacionales de innovación y que esa proyección se traduzca en oportunidades concretas para las empresas, startups, investigadores y profesionales de nuestra ciudad", ha concluido.

Por su parte, el acuerdo establece un mecanismo de coordinación permanente entre ambas partes. La Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Hangzhou y València Innovation Capital serán las encargadas de coordinar los intercambios y las distintas líneas de cooperación que se desarrollen al amparo del Memorando.

El MOU tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de renovación sucesiva, y establece un marco de intención para la cooperación. Los proyectos específicos que puedan surgir se concretarán mediante los correspondientes acuerdos entre las partes.