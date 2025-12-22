El 23.112, primer quinto premio, repite en Alaquàs y llega a Alfara y Manises

Una niña del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press
VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número 23.112, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, deja destellos de fortuna en algunas localidades de la provincia de Valencia, en concreto en Alaquàs --en la administración El Castillo, que repite puesto que ya ha repartido hoy una serie de un cuarto--, además de Manises y Alfara del Patriarca.
El número fue cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla.
Las tres administraciones valencianas han repartido sendas series: son las de Blasco Ibáñez, 59 (Loterías El Castillo); en Alaquàs; la de Doctor Navarro, 19, en Alfara del Patriarca; y Lotería Manises, en la Avinguda dels Tramvies, 12.