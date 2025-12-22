El 23.112, primer quinto premio, repite en Alaquàs y llega a Alfara y Manises

Una niña del Colegio de San Ildefonso.
Una niña del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 10:47
   VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El número 23.112, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, deja destellos de fortuna en algunas localidades de la provincia de Valencia, en concreto en Alaquàs --en la administración El Castillo, que repite puesto que ya ha repartido hoy una serie de un cuarto--, además de Manises y Alfara del Patriarca.

   El número fue cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla.

   Las tres administraciones valencianas han repartido sendas series: son las de Blasco Ibáñez, 59 (Loterías El Castillo); en Alaquàs; la de Doctor Navarro, 19, en Alfara del Patriarca; y Lotería Manises, en la Avinguda dels Tramvies, 12.

