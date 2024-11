Un 29,6% de consumidores comparará en el Black Friday, la mitad de ellos artículos que necesitan, según una encuesta

Ropa y calzado, seguido de tecnología, los productos estrella

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores ha elaborado una encuesta para conocer las previsiones de las personas consumidoras ante la campaña del Black Friday 2024 y una de las conclusiones es que el 29.6% de los encuestados planea participar en esta campaña de compras, mientras que un 37% ha decidido no hacerlo y un 33.3% se encuentra indeciso.

Entre los motivos para no comprar, el 51.4% de los encuestados afirma que no necesita adquirir nada y un 45.9% considera que los descuentos no son reales. Además, un 37.8% opina que el evento fomenta el consumismo.

Por otro lado, aquellos que sí planean comprar tienen claras sus motivaciones: el 50% aprovechará para comprar artículos que realmente necesitaban, el 44.1% aprovechará para beneficiarse de los descuentos y promociones y un 29.4% aprovechará la ocasión para adquirir regalos de Navidad.

En cuanto al presupuesto destinado a compras, el 40% de los participantes prevé gastar entre 0 y 50 euros, el 27.5% entre 50 y 100 euros, el 17.5% entre 100 y 150 euros, y el porcentaje restante más de 150 euros.

Los productos más populares en los que los consumidores planean gastar son ropa y calzado (61.5%), tecnología (38.5%) y material deportivo (33.3%), dejando un 25.6% de encuestados que lo dedicarán a perfumería y cosmética, y un 17.9% que lo dedicar a la cultura --libros, teatro, cine, etc--.

En cuanto a los métodos de compra, un 58.5% prefiere realizar sus compras online, mientras que el 39% optará por hacerlo de forma presencial. Los lugares de compra más elegidos son las grandes superficies (59.5%) y las plataformas de comercio electrónico (56.8%), dejando en la cola al pequeño comercio (29.7%).

Finalmente, un notable 68.6% de los encuestados afirma que no compra asiduamente durante el Black Friday frente al 27.5% que sí que lo hace. Y respecto a la consulta de las ofertas, la mayoría de los encuestados (94.6%) responde que utiliza la plataforma de internet para ello, seguido de las redes sociales (27%) donde cada vez se hacen más eco de este tipo de promociones.

Esta encuesta, que abarcó a un amplio espectro de participantes, muestra que una gran parte de los encuestados son mayores de 60 años, con un 44.4% de participación, seguido de los jóvenes comprendidos entre los 25 y 40 años (40.7%).

El estudio llevado a cabo pone de manifiesto una diversidad de opiniones y comportamientos en torno al Black Friday 2024. Mientras que una parte significativa de los consumidores se muestra escéptica respecto a la efectividad de las ofertas y la necesidad de compras, otros ven en este evento una oportunidad para adquirir productos que realmente necesitan.

RECOMENDACIONES

Desde la Unión de Consumidores se recomienda evitar la compra impulsiva, tanto presencial como online; hacer una lista planificada de necesidades, tanto personales como de regalos a comprar; limitar el presupuesto de gasto; analizar y prestar mucha atención tanto a las ofertas como a su publicidad; y no dejarse llevar sólo por el porcentaje de descuento de los productos.

Además, aconsejan tener siempre presente que en las compras online el consumidor dispone de 14 días para desistir, arrepentirse o devolver el producto comprado sin tener que dar explicación alguna; y saber diferenciar entre verdaderas ofertas de productos y trampas de las empresas para deshacerse de los stocks de artículos de sus almacenes.

En las compras online es mejor optar mejor por la tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o Paypal, vigilando la seguridad de las páginas web y evitando las transferencias bancarias. Las garantías de los productos son las mismas de siempre y así se deben exigir, igual que el respeto a los derechos de los consumidores.