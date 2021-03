El 35% de la hostelería de Benidorm abre durante los primeros días de desescalada

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hostelería de Benidorm ha podido reabrir entre el 30% y 35% de sus establecimientos durante los primeros días de la desescalada después de que el Consell permita desde este lunes la apertura de las terrazas con un aforo del 75%.

En estos términos se ha referido el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (ABRECA), Javier del Castillo, en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, ha indicado que se trata de una apertura "muy tímida", centrada "principalmente" en los barrios residenciales y establecimientos de clientela fija. En las zonas turísticas "apenas hay locales que hayan abierto sus puertas "porque a muchos no les compensa sacar a sus empleados de los ERTES si no hay turistas. Solo con la recaudación de caja, con los clientes que hay, no es rentable asumir estos gastos", ha explicado Castillo.

Sin embargo, el portavoz de los hosteleros espera que el sector "se anime algo" de cara al fin de semana y se produzcan más aperturas, aunque ya augura que "como mucho" estará en disposición de abrir sus puertas "un 50% de los establecimientos".

Aun así confía en que el decaimiento de los cierres perimetrales de fin de semana atraiga "turismo interno y visitantes de otras poblaciones hasta Benidorm", si bien no prevén recuperar "la normalidad existente antes de Navidad al menos hasta el mes de mayo".

En cualquier caso, el colectivos reclamará a la mesa de seguimiento de la desescalada, en la próxima reunión del día 9 de marzo, que se permita a la hostelería alargar los horarios hasta el toque de queda, la apertura del interior de los establecimientos y el aumento del aforo en las terrazas al 100%.