La 40 Mostra crece en público y estudia cambiar de fecha para "encajar" en el circuito de festivales de otoño

La directora de La Mostra, Sara Mansanet, y el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València ha cerrado su 40 edición con "más espectadores" --más de 4.000 personas respecto a la de 2023-- y "mayor repercusión mediática" gracias al "músculo económico y de recursos humanos" del Palau de la Música que ha sido "fundamental" para "la organización y el desarrollo" del festival. Además, la cita cinematográfica estudia modificar sus fechas con el objetivo de "encajar" en el circuito de festivales de otoño.

Así lo han avanzado este miércoles el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, durante una rueda de prensa en el auditorio valenciano donde han hecho balance de esta edición, la primera tras su integración en el Palau.

Sobre esta cuestión, Llimerá ha destacado que la incorporación de la Mostra en el Palau de la Música ha significado "un refuerzo muy importante, tanto a nivel administrativo como a nivel de medios y, sobre todo, en la repercusión que ha tenido".

En este sentido, ha señalado que esta adhesión ha permitido que el festival cuente con el "apoyo adecuado" para que consiga tener "el alcance que queremos y es un alcance muy importante en el Mediterráneo".

Además, ha añadido que esta integración "establece sinergias muy positivas entre la música y el cine, que se desarrollarán durante todo el año y que hemos podido constatar en el reciente Congreso Internacional que ha reunido a figuras como Eva Gancedo, Jaume Radigales, Alejandro Amenábar y nuestro prestigioso compositor residente, José María Sanchez-Verdú, que además ha compuesto la sintonía oficial del festival".

Por su parte, la directora de La Mostra ha subrayado que la 40 edición del festival ha cerrado "con un crecimiento de público, impacto y comunicación, además de una mayor conexión con el sector audiovisual valenciano".

TRABAJAR "MEJOR" Y GESTIONAR DE MANERA "MÁS POTENTE"

Asimismo, ha asegurado que parte de este crecimiento ha sido "gracias al músculo económico y de recursos humanos" del Palau de la Música que ha sido "fundamental" para "la organización y el desarrollo" del festival.

De este modo, Mansanet ha expuesto que el festival de cine ha conseguido cumplir con sus objetivos marcados centrado en "la renovación, la conexión con la ciudad y su sector profesional y la apertura a nuevas sedes y nuevos públicos".

En esta línea, ha insistido en que la integración de la Mostra dentro de "un organismo autónomo tan fuerte como el Palau" le ha permitido al festival conseguir un mayor "impulso" y "crecimiento": "Se ha volcado, no solamente el equipo humano y el equipo técnico, sino a nivel económico, organizativo, a mitad de año, que ha sido cuando hemos empezado con la gestión. Se han volcado más del 100% de sus posibilidades para sacar adelante el festival", ha aseverado.

Y, ha asegurado que, "teniendo el mismo presupuesto" que en anteriores ediciones, se ha conseguido gestionar "mejor" la organización del certamen y trabajar de forma "más potente" gracias "al músculo de recursos humanos y de estructura" del Palau.

Respecto a las cifras, Sara Mansanet ha apuntado que se trata de una edición "muy especial" que ha congregado a un total de 21.668 personas en las proyecciones, charlas, la exposición y diversas actividades celebradas a lo largo del festival, lo que supone "un incremento de 4.239 personas respecto a la 38 edición, ya que en 2024 tuvo que suspenderse a causa de la tragedia de la dana".

De esta manera, 12.016 personas han asistido a las proyecciones de las películas --con una media de "unos 2.500 espectadores" en cada una de sus sedes-- y 9.652 a las actividades paralelas, lo cual, según ha indicado la directora de La Mostra, "supone la edición con mayor asistencia desde la recuperación del festival en 2018".

"TENER UNA ESTRUCTURA FIJA TODO EL AÑO ES INCREÍBLE"

Asimismo y, en cuanto a la repercusión esta edición, ha señalado que "ha sido de 14,4 millones de euros de AVE (Valor Económico de la cobertura), según datos proporcionados por Onclusive, la consultora líder en el sector de medición de audiencias".

"Al comparar estas cifras con las de 2023, la de mayor repercusión de esta nueva etapa, la cobertura ha crecido un 42,57%, ya que en la 38ª Mostra el AVE fue de 10,1 millones", ha sostenido Mansanet, al tiempo que ha afirmado que se han generado "966 artículos" y, en redes sociales, "los perfiles han generado con sus posts 3,65 millones de impresiones: el perfil de Facebook ha generado 2 millones de impresiones y el de Instagram 1,62 millones. Es en esta red social donde el crecimiento experimentado es mayor, al haber logrado un aumento de seguidores del 10,8%".

Preguntada por si considera que esta nuevo modelo podría ser el "definitivo" para La Mostra, la directora del festival ha señalado que "ojalá que sí" y, en este sentido, ha indicado que "todos" los festivales, tanto de cine como culturales, "sufren y padecen con las estructuras" por lo que cree que "el hecho de tener una estructura fija, estable y que funcione todo el año, es increíble".

En esta línea, señalado que, a través de la marca Mostra 360, se tiene pensado organizar a lo largo del año actividades para dar continuidad al festival y que el público y los profesionales "se acostumbren a venir". Según ha avanzado, la próxima cita será en el Palau de la Música el día 3 de diciembre que se proyectará 'Sorda', película nominada a los Goya, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

PRÓXIMOS OBJETIVOS

Respecto a los objetivos para la próxima edición del festival, la directora ha planteado el cambio de la fecha habitual en la que se celebra para que sean "mejores" y "encajar bien" dentro del calendario de festivales de otoño.

"Otro objetivo de La Mostra es convertirse en un festival también reconocible por el audiovisual español en los festival de otoño y esto también nos obliga un poco a que tengamos una mayor conexión con la industria española, no solamente la profesional y la audiovisual, sino también de los festivales", ha comentado.

Igualmente, ha hecho mención a La Cabina --el antiguo Festival Internacional de Mediometrajes-- que en esta 40 edición se había dedicado a acoger "íntegramente" estrenos de países del Mediterráneo y ha señalado que, "al ser un formato tan complicado de reducir al área mediterránea, aún hace más complicado poder encontrar variedad de títulos".

Por ello, ha expuesto dos líneas en las que se plantean trabajar próximamente y que se centran en "hacer una búsqueda más intensa por países que, a lo mejor, producen este tipo de obras pero son menos conocidas y realmente se difunden mucho más difícil" y, "seguramente", "abrir la selección a otros países que no sean de la cuenca mediterránea".

Finalmente, Mansanet ha mostrado su intención para poner en marcha el desarrollo de un archivo propio del festival y así "digitalizar los carteles y tener una base de datos con las publicaciones que se hicieron desde los primeros años".