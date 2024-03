El 65% de los hosteleros registran un incremento de reservas y actividad estas Fallas, según Hostelería Valencia

La CEOH asegura que se ha sufrido un "retroceso" de un 0,6% en el cómputo global del 1 al 19 de marzo



VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 65 por ciento de los hosteleros valencianos consultados por Hostelería Valencia ha registrado un incremento de su actividad y de las reservas durante estas fallas, según ha informado la entidad, que ha facilitado los primeros datos de balance de la campaña de estas fiestas de 2024 en el sector, obtenidos de un muestreo de llamadas y encuestas a empresas.

Ese "buen funcionamiento" ha propiciado que para un 57,8% la actividad de su negocio se ha incrementado entre un 5 y un 15%. Según la federación, la casuística de concentración de la fiesta durante el fin de semana ha hecho que el sábado fuera una jornada "de récord", seguida del domingo en la que se registró una "gran afluencia" de visitantes.

A partir del lunes se ha notado una bajada de afluencia de turismo nacional, al no ser festivo este año en comunidades como la de Madrid, pero a pesar de ello y gracias al público local, los días 18 y 19 también se ha trabajado "bastante bien", ha apuntado Hostelería Valencia en un comunicado.

También la buena climatología que ha acompañado toda la semana fallera ha hecho que la hostelería haya notado ya el impacto del aumento del consumo desde que se iniciaron los actos falleros. Respecto al tique medio, para el 41,3% se ha situado entre 20-35 euros y para un 21,7% de empresas el gasto medio ha superado los 35.

Asimismo, desde Hostelería Valencia resaltar que se ha avanzado "mucho" en las condiciones del Bando de Fallas a través de la mesa de diálogo en la que están representados todos los agentes que intervienen en la fiesta, y a las que se ha ido incorporando en los últimos años las diferentes propuestas de Hostelería Valencia.

Entre ellas, la obligación de tener expuesto en lugar visible la autorización de los puestos de comida, que su formato sea formato foodtruck o la incorporación de los requisitos higiénico-sanitarios de estos puestos al igual que tiene que cumplir los locales de hostelería.

No obstante, asegura que se ha observado que algunos de estos puestos no tenían los formatos autorizados (por ejemplo, estaban en contenedores) y la ubicación de algunos de ellos "no era la más idónea" al situarse delante o colindar con las terrazas de establecimientos de hostelería, "lo que afectaba a su funcionamiento normal y les restaban visibilidad".

Sin embargo, según la Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH), el balance de la actividad hostelera indica que ha habido un "retroceso" de un 0,6% en el cómputo global del ciclo fallero del 1 al 19 de marzo, según los datos recopilados por esta entidad.

De hecho, ha señalado en un comunicado que el 44% de los hosteleros consultados indica que su volumen de negocio ha sido inferior, el 38% afirma que ha sido mejor y el 12% que se ha mantenido igual.

No obstante, el buen tiempo y los días de Fallas en fin se semana han hecho que la facturación durante la semana fallera del 15 al 19 de marzo para los hosteleros se cierre en positivo, con un 1,8% más con respecto a 2023.

Sobre el tipo de público, el 66,65% ha sido local y de otras ciudades de la Comunitat Valenciana; el 25,64% ha sido procedente de otras comunidades autónomas y el 7,69% llegaba de otros países.

Ante las fechas de estas Fallas, con el día 19 de marzo entre semana, los hosteleros de los principales barrios falleros consultados por la CEOH señalan que han notado un descenso del 40% de clientes de fuera de la Comunitat Valenciana y España.

En cuanto al gasto o ticket por cliente, el 72% indica que ha sido igual o inferior y el 28% que ha sido superior. Con respecto a las franjas horarias con mayor actividad, el 32,35% se ha concentrado a la hora de las comidas; el 23,52 después de las cenas; el 28% por las tardes y a la hora de las cenas y el 2,9% antes de las 'mascletaes'.

INFERIOR EN PREFALLAS

Desde la CEOH señalan que el ciclo fallero de este año ha estado marcado por los fines de semana prefallas, cuya actividad ha sido inferior o los de años anteriores, como consecuencia del luto decretado tras la tragedia de Campanar, y la climatología adversa puramente invernal del segundo fin de semana de marzo.

Con respecto al comportamiento de la semana fallera, la CEOH recalca que, a pesar de que ha habido menos afluencia de público y turistas durante la semana fallera, los establecimientos hosteleros "han mantenido similares resultados económicos que el pasado año".

"Esto viene a demostrar que el exceso de afluencia y la saturación no contribuye a mejorar los resultados económicos de las pymes hosteleras cuyo colapso, por exceso de público, termina perjudicando el normal funcionamiento y la fluidez en la actividad de los bares, restaurantes y locales de ocio valencianos", señalan desde el colectivo.