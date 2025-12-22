El 90.693, tercer premio, lleva una alegría millonaria a Alicante y 'toca' otra decena de municipios

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta el tercer premio de la Lotería de Navidad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, y ha dejado alegría millonaria en Alicante, donde la administración 30, la ubicada en el Centro Comercial Garden, ha vendido 20 series, lo que se traduce en 10 millones de euros.

No es el único establecimiento de la Comunitat que ha descorchado cava este lunes, ya que también han repartido una serie del número las administraciones 5 de Alzira; 10 de Gandia y la 3 de Manises.

Además, algunos décimos han salido también de puntos como la administración número 8 de Gandia, la Nostre Señor Robat de Onil, Alicante (Plaza de los Luceros), Benidorm (Avenida Mont Benidorm), Benissanó (Virgen del Fundamento), Mislata (San Antonio) y la 5 de Torrevieja.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. También ha sido muy viajero, ya que ha visitado en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.