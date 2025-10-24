Aagesen, sobre una posible moción de censura apoyada por Junts: "De momento, seguimos trabajando"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado que el Gobierno "de momento" sigue trabajando "con la máxima diligencia", al ser preguntada sobre si le preocupa una posible moción de censura apoyada por Junts.

Así se ha manifestado la vicepresidenta tercera en declaraciones a los medios de comunicación en València, interpelada por si al Ejecutivo central le preocupa una posible moción de censura en el Congreso apoyada por Junts, que ha deslizado que se plantea hacer una consulta a la militancia si finalmente la dirección del partido decide, en la reunión del próximo lunes con el expresidente de la Generalitat catalana y líder, Carles Puigdemont, romper las relaciones con el PSOE.

Al respecto, Aagesen ha sostenido que el Gobierno sigue "trabajando con la máxima diligencia" y aportando "resultados positivos" a nivel económico, de empleo y de protección social "a todos y cada uno de los españoles y españolas". "Así vamos a seguir trabajando, demostrando con resultados", ha reiterado.

Repreguntada por si preocupa en el Ejecutivo una posible moción, la vicepresidenta tercera ha insistido: "De momento, seguimos trabajando". "Ese es nuestro propósito, seguir trabajando con la máxima diligencia", ha zanjado.