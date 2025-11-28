Un accidente en Biar (Alicante) deja un coche incendiado y un herido por politraumatismo

Un accidente múltiple en la CV-80 en Biar deja un coche incendiado - CPBA

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico registrado a última hora del jueves en la CV-80 a su paso por el municipio alicantino de Biar, en el que se han visto varios vehículos implicados, ha dejado un coche incendiado y un herido por politraumatismo, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El cuerpo de bomberos recibió el aviso sobre las 19.30 horas y finalizó su intervención a las 21.43 horas. Los hechos se produjeron cuando un coche de combustión alcanzó a otro eléctrico, lo que provocó el vuelco del primero y su posterior incendio. A consecuencia del accidente, otros dos vehículos también colisionaron.

Fuentes del CPBA han explicado que el conductor del coche incendiado consiguió salir ayudado por otros conductores antes de la llegada de los bomberos y fue atendido por una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) por politraumatismos. El resto de accidentados experimentó daños leves.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que a las 19.30 horas se produjo un accidente entre dos coches en la CV-80, en el término de Biar, y que movilizó una unidad del SAMU y otra del Soporte Vital Básico (SVB). Un hombre de 29 años fue trasladado al Hospital General de Elda por politraumatismo. Además, los servicios médicos asistieron a otro varón de 62 años, pero solicitó alta voluntaria.