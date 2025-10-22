ACPV pide a la jueza de la dana que requiera a Emergencias los datos suministrados a la plataforma 'Argos' en la dana

Archivo - Vista general en los alrededores del río Magro, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana los datos suministrados a la plataforma de funcionamiento del servicio de gestión de emergencias 'Argos' entre la alerta hidrológica decretada por Aemet el 24 de octubre y hasta las 24 horas del día 29, cuando la riada arrasó parte de la provincia y dejó 229 víctimas mortales.

Así consta en una petición presentada al juzgado por esta acusación, que la formula tras el informe remitido por Aemet del pasado 13 de octubre, en el que se hace constar que esta agencia estatal remite datos al "sistema de gestión de emergencias Argos desarrollado por la empresa HYDS para la Generalitat Valenciana" desde julio de 2024.

ACPV señala en su petición, consultada por Europa Press, que la plataforma de servicios Argos, según su propia web, es "un sistema de alerta temprana y ayuda a la decisión, focalizado en la gestión de emergencias", que contiene múltiples fuentes de información como son sensores, avisos oficiales, modelos de previsión, modelos específicos para fenómenos concretos, elementos vulnerables, llamadas 112 o disrupciones del tráfico, que se actualizan en tiempo real dando lugar a un flujo de gran volumen.

"La herramienta de software desarrollada, Argos, por la mercantil Hydrometeorological Innovative Solutions S.L., debió ser nutrida de ingentes datos y, probablemente efectuaría propuestas de gestión de riesgos hidrometeorológicos, entre la alerta hidrológica de la DANA decretada por Aemet el 24 de octubre de 2024 y el día 30 de octubre de 2024", apunta la acusación popular.

En este contexto, pide a la jueza, además, que reclame a Emergencias copia de los expedientes de licitación del servicio de gestión de emergencias 'Argos', incluyendo pliego de condiciones y contrato suscrito para su ejecución; que se requiera de la Conselleria que informe sobre las propuestas de alerta temprana y acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos transmitidos desde 'Argos' en ese periodo y que se reclame a la empresa copia de los datos introducidos en la plataforma por las distintas agencias así como las propuestas de alerta temprana y acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos transmitidos desde dicha plataforma a los diferentes servicios de emergencias de la Generalitat.