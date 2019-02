El actual director del IVF dice que el aval a IFA era "una operación de gran riesgo" y hoy "no cabría algo así"

Publicado 11/02/2019 14:29:58 CET

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actual director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, ha afirmado este lunes que la operación por la cual hace más de una década esta entidad avaló a la Institución Ferial Alicantina (IFA) para llevar a cabo su proyecto de ampliación era "de gran riesgo" dados sus ingresos y al suponer un cambio global del modelo de negocio. Además, ha indicado que no ha encontrado informes de medición de ese riesgo o proyecciones financieras para sustentar esa operación y ha agregado que hoy sería "imposible, no cabría una cosa así".

Así lo ha indicado en respuesta a los distintos grupos durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre los recintos feriales de Les Corts, al ser preguntado por las circunstancias que rodearon la concesión de ese aval en el marco del proyecto de ampliación de IFA, con una inversión máxima prevista de 160 millones.

Según ha señalado Illueca, "nunca estuvo en la mente de nadie" que con los ingresos de IFA en los años 2004 y 2005 se pudiera justificar esa inversión, ya que "era imposible que la asumiera". Preguntado sobre si cree, entonces, que era razonable embarcarse en un proyecto así, ha admitido que "a toro pasado es muy fácil opinar" y supone que los gestores de aquel momento verían "algo positivo", pero ha incidido en el riesgo que suponía porque "IFA tenía los ingresos que tenía".

En todo caso, ha indicado que no cree que dar o no financiación sea "el principio del fin" de ningún proyecto o entidad, sino que "el problema está en la sobreinversión en proyectos no dimensionados a la demanda".

Hoy en día el IVF vería "imposible" dar ese aval, ha dicho, señalando que pese a que en ese momento IFA era una entidad de derecho privado y los informes previos no eran preceptivos, en la actualidad el Instituto, como praxis general, pide en todas las operaciones con entidades privadas ese estudio de viabilidad. "Se puede fallar pero tiene que haber una medición del riesgo", ha reiterado.

La inversión, ha recordado, acaba no realizándose y se producen novaciones ampliando el préstamo para que no se ejecutaran los avales a la Generalitat. "Y no veo análisis de viabilidad en ninguna. La documentación era decir que IFA no puede pagar, le damos una patada hacia delante hasta que llegó a mí, me negué a firmar y opté por la reestructuración", ha indicado.

Sobre el futuro del recinto ferial, ha indicado que la hoja de ruta que ha proyectado la Generalitat es "muy buena" y apuesta por recuperar realmente los terrenos en que se proyectaba esa ampliación al tiempo que se impulse IFA de la mano de un inversor privado que "ayude a hacerla crecer".

Respecto a los terrenos, ha indicado que el informe de tasación cifra la parcela de 112.000 metros cuadrados en 22,9 millones de euros -hay costes y trabajos pendientes que dejarían finalmente el valor neto en 12,9 millones- y ha señalado que ese precio superior a los 20 millones "no es barato" y no es una operación de venta sencilla. Otra opción, la que él personalmente apoya, es que la Generalitat "decida hacer algo estratégico en la zona" en el marco de un proyecto general para IFA.

SIN INFORME DE INTERVENCIÓN

Por su parte, la interventora general de la Generalitat Valenciana, Amparo Adam, ha explicado que no han realizado ningún control específico sobre IFA, ya que no está dentro del sector público y, por tanto, no entra en el ámbito de esos controles. Ha detallado que sí se hizo un informe sobre Feria Valencia porque en ese caso porque los convenios de 2007 sí recogían que estuviera sujeta a ese control financiero de la Intervención, cosa que en la feria alicantina no existe.

Ha indicado que no le consta tampoco que se hiciera un informe en 2004 ante los avales a IFA por parte del IVF, entidad esta sí fiscalizada por la Intervención y que sería, a su juicio, la que tenía que analizar la conveniencia o no de otorgarlos.

Se ha fiscalizado IFA, ha precisado Adam, en cuanto a las subvenciones de concurrencia competitiva o ante un convenio, pero no de manera global: "No hemos entrado a valorar nada de la gestión". En todo aquello que ha pasado por Intervención, no ha habido reparos, ha indicado. Sobre el control de las facturas por 30 millones que se asumieron con cargo al FLA, ha indicado que llegan ya como obligación reconocida y dado que no existe un control como tal de ellas se pide a IFA una certificación sobre las mismas.

El viceinterventor general de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat Valenciana, ha incidido en que el control es "ninguno" y "nunca" se ha hecho un informe desde la Viceintervención que dirige porque para ello tendría que cambiar su naturaleza jurídica.

"SE HA SALVADO UNA ENTIDAD QUE ES BUENA"

El director general de Economía, Francisco Álvarez, ha señalado ante las preguntas de los grupos sobre si IFA es útil para la economía valenciana que "los recintos feriales, en la medida en que se gestionan correctamente, son un elemento dinamizador" y ha defendido que el Consell haya apostado por asumir la deuda porque "se ha salvado una entidad que es buena". No fue "una decisión fácil" pero se entendió que sería "bueno para el futuro".

Sobre qué falló para llegar a esa situación de endeudamiento, ha recordado que "había un proyecto que no se llevó a cabo que parecía iba a dar a IFA una mayor imagen y resultado, pero al final generó una deuda bastante importante y resultados que no han correspondido ni mucho menos".

"Si se llega a una deuda de 70 millones se han cometido errores", ha incidido. Además, ha apuntado que no ha encontrado en su departamento estudios previos de los años 2004 o 2005 que justificaran el proyecto de ampliación. "Cuando asumí mi dirección me encontré con nada", ha dicho, apuntando que en el tema de las ferias estuvo implicada la Dirección General de Comercio.