Una acusación insta a la jueza de la dana a pedir los documentos que firmó Mazón en El Ventorro, según Vilaplana

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una de las acusaciones populares en la causa sobre la gestión de la dana, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha solicitado a la jueza que requiera a Presidencia de la Generalitat los documentos que, según la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, el ahora jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, firmó el día de la barrancada mientras se encontraba en el restaurante El Ventorro.

En un escrito fechado este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, esta parte expone que, en la comparecencia ante la magistrada de la comunicadora que comió el 29 de octubre de 2024 con el 'president', esta explicó que, "al poco tiempo de estar en el restaurante El Ventorro, su propietario hizo llegar al señor Mazón un sobre grande con documentos que le habían entregado para tal fin".

También declaró Vilaplana que Mazón "firmó varios de ellos y los devolvió" al responsable del establecimiento "para que los devolviera a la persona que los había llevado allí".

"Así, se nos traslada que el entonces 'president' de la Generalitat, procedió a firmar documentos que requerían su firma con urgencia, pues de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio", argumenta la representación legal de ACPV, que apunta que, de acuerdo "al Estatut d'Autonomía, la Llei de Govern Valencià y los reglamentos orgánicos de funcionamiento de las conselleries se constata fácilmente que el 'president' tiene todas las competencias posibles delegadas en los diferentes departamentos y su firma únicamente es requerida para decretos leyes, decretos del Gobierno o decretos de Presidencia, tasados y que en ningún caso exigirían recabarla a las quince horas, y menos en un restaurante".

Por tanto, "y a fin de verificar" si la firma de documentos a la que asistió Maribel Vilaplana "puede tener relación con los hechos que se investigan al poder tratarse de documentos relacionados con la emergencia y pudieran tener relación con las dos personas investigadas", --la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que era su 'número 2' Emilio Argüeso-- resulta "necesario averiguar qué se firmó a las quince horas del día 29/10/2024 por el expresidente de la Generalitat".

De este modo, esta acusación solicita que la jueza de Catarroja requiera de Presidencia de la Generalitat copia de los documentos firmados por Mazón.