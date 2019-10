Un acusado de intentar quemar a su exmujer y a su hija de 2 años dice que quería matarse él y les salpicó el gasoil

Publicado 08/10/2019 14:37:40 CET

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de intentar quemar a su expareja sentimental y a su hija de dos años defiende que el que quería acabar con su vida era él porque "tenía un plan" y que en un encuentro con la víctima le comentó sus intenciones y le enseñó la botella de gasoil. Cuando la abrió, según ha comentado, le salpicó. Pero ha negado que le prendiera fuego o que tuviera intención de matarla.

El juicio contra este hombre, de origen senegalés y en prisión provisional desde diciembre de 2017, ha tenido lugar este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia. Se enfrenta a una pena de 50 años de prisión, según reclama provisionalmente el ministerio fiscal, por dos delitos de maltrato de obra, un delito leve continuado de injurias y tres delitos de asesinato en grado de tentativa con la circunstancia agravante de parentesco.

La pareja se separó en marzo de 2017 y tiene en común una hija de dos años. Por su parte, la mujer también cuenta con otra hija de 16 años en el momento de los hechos. El 26 de diciembre la mujer se acercó con las menores hasta el domicilio del procesado, ubicado en la localidad valenciana de L'Alcúdia, porque su expareja le había hecho creer que iba a entregarle la pensión de alimentos.

Le comentó que guardaba el dinero en el portal del edificio y cuando ésta entró --las niñas permanecían en el coche, aparcado en la puerta--, tras una breve conversación --según el relato del ministerio público--, cogió una botella de plástico transparente que contenía gasoil y la roció.

El acusado ha negado este extremo y ha expuesto en el juicio su versión de lo que ocurrió. Ha aseverado que guardaba 215 euros de la pensión bajo de la escalera y la botella con gasoil porque tenía "un plan" para quitarse la vida. Ha explicado que en el portal le comentó sus intenciones y le dio "unos consejos" porque él ya no iba a seguir ahí.

"Quería darle unos consejos a ella y a la niña porque tenía la idea de quitarme la vida. Tenía un plan de quemarme y por eso le enseñé la botella y la destapé, para que la viera", ha insistido. "Yo no quería matarla porque no tengo nada contra ella ni me debe nada. Es la madre de mi hija", ha reiterado.

Ha indicado que cuando destapó la botella, les salpicó el gasoil a ambos y la mujer se fue de allí. Ha señalado que no la persiguió y que ya no la volvió a ver. Según relata la fiscal, la mujer huyó y se refugió en una frutería mientras gritaba "socorro que me queman".

LE QUEMÓ EL PELO

El ministerio público relata que al ver la hija mayor los hechos, salió del coche y frenó al acusado interponiéndose entre ambos. En ese momento, éste comenzó también a rociarla con gasoil, por la cabeza y ropa, la estampó contra una pared y accionó un encendedor que llevaba encima.

Forcejearon y la joven consiguió huir y se dio golpes contra la cabeza para apagarse el fuego que llevaba en el pelo y se le estaba extendiendo. Finalmente se arrancó un mechón que estaba ardiendo y se metió en una vivienda en la que se refugió.

Posteriormente, el hombre se dirigió hacia el vehículo de su expareja, donde se encontraba la hija menor de ambos, de dos años, y vertió gasoil tanto sobre la ventanilla como sobre la puerta trasera derecha con la intención de atentar contra su vida. No consiguió sus propósitos al ser retenido por varios vecinos que acudieron al lugar de los hechos.

Al respecto, el acusado ha mantenido su defensa y ha alegado que ese día no llevaba encima un mechero. Ha advertido de que la hija de su expareja se quemó el pelo ella sola con un cigarro que estaba fumando y ha negado que la empujara o la cogiera del cuello.