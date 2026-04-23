La ADCV abre la convocatoria para cocrear la 17ª Valencia Disseny Week

Valencia Disseny Week - ADCV

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) lanza la convocatoria abierta para cocrear la 17ª edición de la Valencia Disseny Week (17VDW), invitando, un año más, a todo el ecosistema del diseño y otras industrias creativas a formar parte activa de su programación.

La próxima edición introduce como principal novedad la ampliación de su duración a diez días, del 8 al 18 de junio, y promueve una creciente diversidad de propuestas, con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía y conectar con públicos cada vez más amplios.

Profesionales, estudios, empresas, escuelas y otros colectivos vinculados al diseño, sean o no miembros de la ADCV, pueden presentar sus propuestas de actividades hasta el 13 de mayo, a través del formulario habilitado (https://forms.gle/excovbqC1kVk4fcbA).

La llamada está abierta a iniciativas en múltiples espacios y formatos (exposiciones, charlas, jornadas, talleres, presentaciones, inauguraciones...), tanto presenciales como virtuales, que compartan el objetivo de acercar el diseño a la ciudadanía.

Este carácter "abierto y participativo ha propiciado que la Valencia Disseny Week esté consolidada como proyecto de referencia para la divulgación, promoción y puesta en valor del diseño de la Comunitat Valenciana, acercándolo a la ciudadanía", subraya la entidad en un comunicado.

Como en las anteriores ediciones, el hilo conductor del festival será visibilizar el papel del diseño como aliado estratégico de instituciones y administraciones públicas, motor de innovación y competitividad empresarial e impulsor de modelos económicos y sociales más sostenibles, inclusivos e integradores.

"La Valencia Disseny Week es un proyecto colectivo que solo tiene sentido desde la participación. Con esta convocatoria abierta, queremos seguir ampliando la comunidad que la hace posible, incorporar nuevas miradas y generar un programa más diverso, representativo y conectado con la realidad del sector y de la sociedad", recalca el presidente de la ADCV, Ramón Arnau.

"La ampliación a diez días nos permite dar cabida a más propuestas y enriquecer la experiencia, manteniendo el foco en el diseño como herramienta de transformación de nuestro presente y nuestro futuro como sociedad", añade.

Un comité de profesionales será el encargado de evaluar las propuestas recibidas y seleccionar aquellas que formarán parte del programa oficial de la 17VDW. Entre los principales criterios de valoración, se encuentran su adecuación a los objetivos del evento, la calidad, la creatividad e innovación y el impacto positivo en el entorno social, cultural y económico.

La ADCV mantiene, por segundo año, la convocatoria en el mes de junio, tras la positiva acogida y participación en estas fechas alcanzada en 2025. Si en esa ocasión la VDW enlazó con la fiesta de celebración del 40 aniversario de la asociación, en 2026 será escenario de la gala de entrega de la octava edición de los Premios ADCV y los diferentes actos a ellos vinculados. Será uno de los encuentros 'Destacados VDW', que se diferencian del resto por su volumen e impacto, en términos de alcance, emplazamiento, necesidades de producción o relevancia de la entidad que los organiza.

EXPOSICIÓN PROYECTOS FINALISTAS Y GALARDONADOS

Entre ellos, se incluirá, también, la inauguración de la exposición de los proyectos finalistas y galardonados en los Premios ADCV 2026; la edición anual del festival Paradís que organiza la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana; las 'Design Walks' jornadas de puertas abiertas y rutas por estudios de diseño de la Comunitat Valenciana, o la exposición del proyecto 'Ideas para después', que coordina Héctor Montes y promueve el Moviment de Disseny Emergent de la ADCV (MoDE).

La apuesta por junio como marco temporal redunda, además, en el objetivo de la ADCV de garantizar una programación gratuita y abierta a todos los agentes (profesionales, instituciones, empresas y ciudadanía) durante todo el año, más allá de los eventos tradicionalmente vinculados a Feria Hábitat València. Como en 2025, la asociación diseñará un programa especial de actividades y propuestas ligadas a este certamen internacional y al Salón de Jóvenes Talentos de Diseño Nude, que este año se celebran del 28 de septiembre al 1 de octubre.

El Moviment de Disseny Emergent (MoDE), que, tras su presentación pública en la VDW de 2024 suma ya más de 40 jóvenes profesionales, coordinará propuestas específicas para el talento joven, tanto dentro del programa de la VDV como en el vinculado a Feria Hábitat València.

La València Disseny Week 2026 tiene como entidades colaboradoras al Servici d'Acció Cultural del Ajuntament de València, Valencia Innovation Capital y la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Cuenta con Turia como cerveza oficial y como guía oficial con la Pocket Design Guide. La ADCV: Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana fue fundada en 1985 y cuenta con 300 profesionales y estudios asociados, base que se completa con una veintena de empresas vinculadas al sector.