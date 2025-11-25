'Adolescència infinita' y 'Zambra de la buena salvaje' llegan al Arniches este fin de semana

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ofrece los días 28 y 29 de noviembre una programación de teatro en valenciano y danza contemporánea en el Teatre Arniches de Alicante, con las obras 'Adolescència infinita' y 'Zambra de la buena salvaje'.

En un comunicado, la administración autonómica ha detallado que Escalante Centre Teatral produce la última creación de la compañía Pont Flotant, 'Adolescència infinita', que se representará el viernes 28 de noviembre, a las 20.30 horas.

Se trata de una obra que "reflexiona, desde la madurez, sobre un momento vital crucial a través del humor, la ironía y la ternura que caracterizan el trabajo de la compañía". En escena, Joana Alfonso, Yolanda García, Jesús Muñoz y Javi Vega ofrecen un viaje por ese proceso vital "lleno de luces y sombras".

Con una "cuidada plástica y música en directo", Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons firman la creación colectiva y dirección de 'Adolescència infinita', de la mano de una de las compañías valencianas "de referencia".

"DANZA, HUMOR E IRREVERENCIA"

Por otra parte, el sábado 29 de noviembre, a las 20.30 horas, vuelve la danza contemporánea al escenario del Arniches con 'Zambra de la buena salvaje', una coreografía creada e interpretada por Isabel Vázquez y en la que se entrelazan "danza, humor e irreverencia".

La creadora e intérprete, Isabel Vázquez, cree que hoy entiende "el movimiento" y su cuerpo "mejor que ayer". "No es fácil encontrar a bailarinas de mi edad que se enfrenten solas al escenario y es una pena, porque la edad nos da la oportunidad de estar en él de una manera más profunda. 'Zambra de la buena salvaje' es para mí una nueva oportunidad de poner sobre la mesa la siguiente pregunta: de todo lo que soy, ¿qué es inherente a mí y qué ha sido impuesto?", ha añadido.

Vázquez es bailarina, coreógrafa, directora y profesora de danza contemporánea. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, se formó en ballet clásico y posteriormente en danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza, diferentes escuelas de Madrid y Barcelona y en The Place-London Contemporary Dance School. Como bailarina, ha trabajado para compañías del panorama nacional, como La Cuadra de Sevilla o 10&10Danza.

Completan su recorrido artístico direcciones, dramaturgias, coreografías y movimiento escénico para compañías de teatro y danza, así como colaboraciones con otros artistas y piezas cortas para el Centro Andaluz de Danza, donde desarrolló su faceta como docente desde el año 2009 a 2020.