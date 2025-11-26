AEDAS Homes promueve el I Concurso Internacional de Escultura Intervenida enmarcado en el València Music City

La escultura, que debe ser resistente al exterior, tiene que representar la letra 'V' del logotipo de Valencia Music City - AEDAS HOME

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La promotora AEDAS Homes ha impulsado el I Concurso Internacional de Escultura Intervenida '(V)alencia se escribe con música', una iniciativa que refuerza el reciente reconocimiento de València como Music City dentro de la Music Cities Network, según ha informado en un comunicado la compañía.

El concurso busca fusionar creatividad, identidad local y compromiso cultural en una escultura resistente al exterior que represente la letra 'V' del logotipo de Valencia Music City, según los promotores que han detallado que el interior de esta 'V' deberá ser intervenido con motivos inspirados en la música, reflejando la conexión entre arte y sonoridad.

El jurado otorgará un único premio por valor de 12.000 euros, la obra ganadora acompañará las actuaciones de Valencia Music City y será exhibida en los diversos escenarios donde se celebren sus conciertos. Los interesados en participar en el concurso deberán cumplimentar el formulario y enviar su propuesta antes del 14 de febrero de 2026 a través de la web aedashomes.com/valenciaseescribeconmusica.

Con este certamen, la promotora se suma al compromiso de la ciudad con la música y la cultura, invitando a artistas a crear una obra que simbolice la conexión entre arte y sonoridad, en línea con las acciones que impulsan la música en vivo, la formación, la investigación y la innovación social.

Para la puesta en marcha del certamen, cuenta con la participación y colaboración del Ayuntamiento de València, además de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia (EASD) y el Gremio de Artistas Falleros, por el peso tan importante que representan en la sociedad valenciana como creadores artesanales y culturales, según las mismas fuentes.

DEJAR HUELLA

"Queremos dejar huella en el mundo musical de València. Queremos crear un símbolo tangible que refleje la energía de su escena artística y que refuerce su imagen como referente cultural y creativo", ha explicado la Directora de Recursos Corporativos de AEDAS Homes y responsable del proyecto 'ConLasArtes by AEDAS Homes', Esther Duarte.

"La apuesta del Ayuntamiento de València por la música es firme y decidida y prueba de ello es el desarrollo de la estrategia urbana València Music City y nuestra inclusión en la red internacional de Music Cities Network. Por ello, la colaboración con AEDAS Homes para el impulso de acciones relacionadas con la música es de gran importancia estratégica para nosotros, ya que contribuirá a la formación de la imagen visual de la estrategia València Music City y a la difusión entre la ciudadanía de todas las acciones vinculadas", ha señalado la Concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet.

'CONLASARTES BY AEDAS HOMES'

Con este nuevo certamen artístico en València, la promotora suma 26 concursos en su programa 'ConLasArtes by AEDAS Homes', una estrategia cultural única en el sector inmobiliario que promueve y difunde el arte y la cultura generando una cohesión entre la sociedad y los artistas.

'ConLasArtes by AEDAS Homes' ratifica el compromiso ambiental, social y de gobernanza que recoge la organización en su Plan ESG 2024-2026 con ambiciosos objetivos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Adicionalmente, con estos proyectos la promotora se implica en el entorno urbano donde desarrolla sus promociones de viviendas a través de concursos artísticos y culturales que agregan valor al territorio y conectan con las personas, según la promotora.

Este nuevo proyecto cultural de AEDAS Homes en València se suma a las 24 iniciativas impulsadas ya en la estrategia cultural de la organización en diversas localidades españolas.