Aemet eleva mañana a rojo el aviso en el litoral sur de Valencia y Alicante por máximas que pueden superar los 42º

Archivo - Sol - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado mañana a rojo el aviso por altas temperaturas en el litoral sur de Valencia y Alicante donde se pueden superar los 42º.

La Comunitat Valenciana registrará así mañana el pico cálido de esta ola de calor, mientras que se prevé que las temperaturas se normalizarán el domingo, día que también se notará el cambio de masa de aire tan húmeda que tenemos estos días por otra más seca, por lo que no solo las temperaturas serán más bajas, sino que también será más baja la sensación térmica.

Con la previsión a día de hoy, el descenso térmico se notará entre domingo y martes, porque es posible que se produzca un nuevo pico cálido para despedir este "extraordinario" mes de julio, según Aemet.

En concreto, el aviso rojo se refiere sobre todo a comarcas de interior y prelitoral, ya que en el litoral entrará algo de brisa que dejará las máximas en 35-36º, y estará activo entre las 12.00 y las 19.59 horas. En la Safor y norte de la Marina Alta siempre ocurre que las temperaturas más altas se registran a partir de las 17 horas, cuando la brisa del sureste gira a sur.

Asimismo, Aemet advierte de que con tanto calor también se pueden formar tormentas, sobre todo en Alicante, donde hay aviso activado por tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes de viento y granizo. Además, el resto de la provincia de Valencia, Alicante y en el interior sur de Castellón están en aviso naranja por altas temperaturas.