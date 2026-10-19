Aemet rebaja a naranja y amarillo los avisos meteorológicos en la Comunitat Valenciana

Avisos meteorológicos - AEMET

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado los avisos activos en la Comunitat Valenciana por la dana Adam, que dejan el nivel rojo con el que ha amanecido el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, para pasar a naranja y amarillo.

En concreto, según la información de la Aemet, el riesgo importante (aviso naranja) por lluvias se mantiene activo en el litoral norte y sur de Valencia (Valencia) hasta las 13.59 horas de este lunes. A partir de las 14.00 horas y hasta las 23.59 horas de hoy, la alerta en la costa valenciana se rebajará a nivel amarillo (peligro bajo).

Con ese mismo nivel amarillo se encuentra el litoral norte y sur de Castellón (Castellón) hasta las 23.59 horas de este lunes, así como el litoral norte y sur de Alicante (Alicante), cuyo aviso se extenderá desde las 11.00 horas de hoy hasta las 02.59 horas del martes 20.

Asimismo, la agencia meteorológica mantiene activo el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes en todo el litoral de la Comunitat Valenciana: hasta las 23.59 horas en las provincias de Valencia y Castellón, y hasta las 02.59 horas de la madrugada del martes en Alicante.

No obstante, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido tras la última reunión del Cecopi que el hecho de que disminuyan los niveles de los avisos meteorológicos "no exime la situación de peligro". Así, ha que las personas que han recibido el último ES-Alert se queden en casa, porque la situación que dejan las lluvias de las últimas 12 horas "supone alto peligro".

Por lo que respecta al estado de la mar, el litoral de Castellón y Valencia permanece en aviso amarillo por fenómenos costeros de 11.00 a 14.59 horas, debido a vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7), rachas de 60 a 80 km/h y olas de dos a tres metros, con picos de tres a cuatro metros mar adentro.

Finalmente, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante cuentan con aviso amarillo por rachas máximas de viento del nordeste de hasta 70 km/h, vigente hasta las 11.59 horas de este lunes.