El aeropuerto de Alicante-Elche logra 1,2 millones de viajeros en febrero y el de Valencia 786.000

Archivo - El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha logrado 1.229.093 pasajeros en febrero, con un aumento del 5,3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, el de Valencia ha anotado 786.589, un 3,6% más. Ambas terminales han batido un "nuevo récord mensual".

Además, en las instalaciones alicantinas, el mercado internacional continúa siendo mayoritario y en febrero ha experimentado un crecimiento del 7,3%, con 1.072.292 usuarios, y el tráfico nacional ha registrado 154.530, un 7,5% menos. Todo ello, sobre tráfico comercial y en relación con el mismo periodo de 2025, según detalla Aena en un comunicado.

Dentro del mercado internacional, en Alicante-Elche, Reino Unido ha encabezado el tráfico de febrero con 369.560 pasajeros, seguido de Países Bajos, con 85.736; Polonia, con 85.051; Alemania, con 83.872, y 79.941, con Bélgica.

Por su parte, en el aeropuerto de Valencia, el mercado internacional, mayoritario en la terminal, ha crecido un 5,9% y ha anotado 582.987 viajeros en febrero. Mientras tanto, el tráfico doméstico ha registrado 199.951, un 3,8% menos.

En estas instalaciones, en cuanto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en febrero, los más numerosos han sido los de origen/destino Italia, con 164.423, seguidos de Alemania con 58.551; Reino Unido, con 55.229; Francia, con 54.302, y Países Bajos, con 48.134.

En cuanto a los vuelos operados en Alicante-Elche durante febrero, estos han registrado también "cifras históricas", con 8.002 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 5,6% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025. Asimismo, el aeropuerto valenciano ha realizado 6.277, lo que supone un descenso del 0,4%.

BALANCE DE ENERO Y FEBRERO

Con estos datos, la terminal alicantina ha logrado 2.335.782 pasajeros durante los dos primeros meses del año, un 5% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado, y los vuelos operados en enero y febrero han sumado 15.523 movimientos, un 5,6% más.

En estos dos meses, el aeropuerto de Valencia ha apuntado 1.542.870 viajeros, un 5,2% más, y los vuelos operados en enero y febrero hacen un cómputo de 12.534, un 1,2% más en comparación con el mismo periodo de 2025.