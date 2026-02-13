Los afectados por el incendio de Xàbia (Alicante) permanecen realojados en hoteles sin saber cuándo podrán volver a casa

Incendio en una vivienda de un edificio en Xàbia (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE XÀBIA

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) ha realojado temporalmente en hoteles del municipio a las familias evacuadas del edificio del Arenal en el que este jueves un incendio en una vivienda se cobró la vida de una mujer de 71 años y un hombre de 42. Los afectados siguen sin saber cuándo podrán volver a instalarse en sus casas.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, se están manteniendo varias reuniones diarias con los damnificados, que incluso pueden acceder acompañados y con supervisión al bloque en el caso de que necesiten pertenencias o acceder de forma puntual a sus domicilios.

El suceso obligó a desalojar a unos 40 residentes y continúan los trabajos para determinar la situación de este edificio de inmuebles, denominado Jávea Park y ubicado en la avenida París de este municipio alicantino.

El complejo está precintado hasta que se evalúe su estado estructural. La Policía Judicial de La Vila Joiosa ha asumido la investigación y, de momento, no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos.

El consistorio ha decretado luto oficial para este viernes. Precisamente, vecindario y autoridades han guardado a mediodía un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en memoria de las dos víctimas mortales.