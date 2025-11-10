Agatha Chistie y Pérez Galdós se encuentran en el Talía en una comedia de salvación que reflexiona sobre la salud mental

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Por qué no plantear un encuentro imaginario entre dos genios de la literatura capaces de crear universos propios y, de paso, retratar las singularidades del alma humana? Sobre este planteamiento nace 'Querida Agatha Christie', "una comedia de salvación" que reflexiona sobre la salud mental a través de la mirada de la novelista británica Agatha Christie y del dramatugo español Benito Pérez Galdós.

La obra, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, se podrá disfrutar desde el 19 hasta el 30 de noviembre en el Talia de València donde este lunes se ha presentado en rueda de prensa con la participación de sus dos protagonistas, la actriz Carmen Morales y el actor Juan Meseguer.

Agatha, en la habitación del Hotel Taoro de Tenerife, en el cual se hospeda, se enfrenta a una nueva noche en vela. Los fantasmas de la relación rota con su marido y la reciente pérdida de su madre han causado una profunda mella en su percepción de la realidad. Está dispuesta a cometer una locura e ingerir un potente veneno que ha traído de Inglaterra. Así dejará de sufrir de una vez por todas.

La inesperada visita de un elegante caballero interrumpe sus planes. Él es Benito, también se aloja en el hotel y es escritor. Sus apellidos: Pérez Galdós. Ha escuchado extraños ruidos y quiere comprobar que todo está en orden. Entre ambos genios se establece inmediatamente una electrizante y divertida conexión, en la que salen a la luz secretos, fobias, mentiras, deseos y frustraciones. ¿Será Benito capaz de alterar los planes de Agatha y salvar su vida?

La intérprete ha explicado que la obra parte de un momento "muy especial" y "muy duro" en la vida de la escritora Agatha Christie que, después de que su marido le pidiera el divorcio, "se le viene el mundo abajo" y decide refugiarse en Tenerife.

Esa allí donde Christie, que "incluso está pensando en el suicidio", gracias a la presencia de un "misterioso hombre", que resulta ser el escritor canario Benito Pérez Galdós, que "le hace ver ciertas cosas en la vida que le hacen cambiar de perspectiva y poder seguir adelante".

"EDUCADA PARA SER ESPOSA, MADRE Y AMA DE CASA"

Según ha indicado Morales, ella veía a Agatha Christie como "una mujer independiente para su época" por las novelas que escribía pero que fue a partir del libreto de la obra que descubrió que la novelista "había sido educada dentro de una tradición absoluta para ser esposa, madre y ama de casa" de manera que el divorcio de su marido la trastocó por completo.

No obstante, la actriz ha asegurado que se trata de una mujer "fascinante" porque era "moderna y tradicional": "Christie era una pionera en hacer surf y lo hacía junto al Príncipe de Gales. Fueron los primeros en hacer surf en Inglaterra", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que una de las cosas con las que "más disfruta" de este personaje es que "hace muchos cambios desde el inicio hasta el final". "Saboreo cada uno de esos cambios, de esos giros que va pegando y la gente disfruta mucho también por eso", ha sostenido.

Asimismo, ha puesto en relieve que uno de los temas centrales de la obra es la salud mental, una cuestión que, según ha indicado, está "a la orden del día" y con la que el público empatiza ya que "ha podido vivir una situación parecida".

A este respecto, ha señalado que, en este caso, se habla de Agatha Christie pero que las cuestiones sobre salud mental afectan a muchas persona que, "cada vez más, piden ayuda": "Ella está en un momento de su vida en el que no encuentra dónde agarrarse, no sabe dónde ir y está pensando en el suicidio hasta que llega este personaje", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que "es una situación con la que mucha gente se siente identificada".

"Es coger a estos personajes tan importante y dales ese toque humano que, a lo mejor, la gente pierde esa perspectiva porque ve a Agatha Christie y a Benito Pérez Galdós, pero esto está a la orden del día", ha remarcado la actriz que ha insistido en que las personas famosas "también sienten y padecen".

"PERSONAS INOLVIDABLES PARA LA LITERATURA MUNDIAL"

Por su parte, el actor Juan Meseguer ha indicado que, "en el fondo", se trata de "una obra de salvación de un ser humano que está en crisis" a partir del encuentro de "dos persona que son inolvidables para la literatura mundial".

Según ha explicado, al autor de la función le gusta "mucho" documentarse sobre personas conocidas y que la idea de la obra le surgió a raíz de una visita a Tenerife donde vio una escultura de la novelista y la curiosidad de saber por qué estaba ahí le llevó a descubrir que Christie había visitado la isla en 1927.

A partir de esto momento, Juan Carlos Rubio empezó a imaginar en un encuentro ficticio entre la escritora inglesa y el canario Pérez Galdós donde todo lo que se contara de estos dos personajes fuera verdad. En esta línea, Meseguer ha apuntado que la obra cuenta con momentos cómicos pero también con otros donde los personajes sacan "todo lo que llevan dentro".