Aiju e Inescop desarrollan una plataforma de ayuda a pymes del sector infantil a mejorar la seguridad de sus productos

Ensayos de seguridad - AIJU

ALICANTE 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio Aiju e Inescop han desarrollado, dentro del proyecto PREDERISK4CHILDREN, financiado por Ivace, una innovadora plataforma para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector infantil a mejorar la seguridad de sus productos antes de su comercialización, según ha informado la entidad en un comunicado.

Esta nueva herramienta digital, desarrollada con inteligencia artificial, es capaz de agilizar y simplificar la evaluación de riesgos de productos, permitiendo, así, a las empresas reducir significativamente los costes y el tiempo necesarios para cumplir con el Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de productos, mejorando su eficiencia y competitividad.

Este nuevo reglamento europeo exige que todas las empresas que comercializan productos de consumo realicen un análisis de riesgos interno previo al lanzamiento al mercado. Para muchas PYMEs, especialmente en sectores como el infantil, "este proceso supone un desafío debido a la falta de recursos técnicos y herramientas especializadas", han indicado desde el instituto.

Según ha explicado Carolina Maestre, responsable del proyecto en Aiju, esta solución tecnológica, desarrollada junto a Inescop, y en colaboración con siete empresas del sector que han aportado productos reales para su desarrollo y prueba, "emplea tecnologías avanzadas de visión artificial y modelos de IA para identificar posibles riesgos a partir de imágenes y descripciones de los productos".

"El sistema de la plataforma funciona en dos fases. En la primera, recibe una imagen del producto y emplea visión artificial para identificar posibles riesgos. A continuación, un modelo de lenguaje procesa esta información junto con los detalles proporcionados por el usuario, generando recomendaciones para la evaluación de riesgos", ha indicado Carolina Maestre.

Por su parte, la investigadora principal de PREDERISK4CHILDREN en Inescop, Blanca Juan, ha destacado que gracias a este proyecto "las pequeñas y medianas empresas de calzado infantil tendrán acceso a un sistema inteligente de detección de riesgos, partiendo simplemente de una imagen".

"Esto permitirá reducir tiempos y costes de producción, minimizar riesgos de sanciones y reforzar la competitividad y confianza del mercado", ha subrayado la investigadora.