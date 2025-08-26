Aimplas alcanza la neutralidad climática y genera un impacto social de 832 millones de euros en 2024

El Instituto Tecnológico del Plástico presenta su sexta memoria de sostenibilidad

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico, ha presentado su sexta memoria de sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2024, con la que consolida su "compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el impacto positivo en la sociedad".

El centro ha destacado, en un comunicado, que "en un contexto global de grandes desafíos", ha logrado "hitos significativos como la neutralidad climática y un impacto social valorado en 832 millones de euros". Así, ha afirmado que estos resultados "refuerzan su papel como referente tecnológico a nivel nacional e internacional".

La memoria, elaborada según los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), resalta también la obtención del sello 'Calculo, Reduzco y Compenso' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en 2024 que acredita el cálculo, la reducción y la compensación de su huella de carbono.

Aimplas ha concretado que logró reducir sus emisiones en un 74 por ciento respecto al año anterior y compensar el cien por cien de las emisiones residuales. De este modo, ha insistido en su "compromiso" con la lucha contra el cambio climático.

Además, durante el año pasado, ha agregado, "se volvió a lograr una reducción de las emisiones, concretamente del 40 por ciento respecto a la media de los tres años anteriores en relación con el índice de actividad que serán compensadas en su totalidad". El instituto ha señalado que esto permitirá obtener de nuevo el sello del citado ministerio.

El Instituto Tecnológico del Plástico ha comentado también en la misma línea y para asegurar su capacidad de absorción de emisiones de CO2 en el futuro, que ha invertido en unos terrenos en Villargordo del Cabriel (Valencia) donde próximamente se llevará a cabo la plantación de 500 árboles por parte de la plantilla de la organización y de sus familias.

"Alcanzar la neutralidad climática no es solo un logro técnico, sino una expresión clara de nuestro propósito como centro tecnológico: crear valor sostenible para las empresas, la sociedad y el planeta", ha afirmado el director de Aimplas, José Antonio Costa.

Asimismo, ha remarcado que la publicación de la Memoria de Sostenibilidad 2024, "refuerza la transparencia y el compromiso del centro con todos sus grupos de interés como motor de transformación hacia una industria del plástico más responsable, innovadora y alineada con los grandes retos del desarrollo sostenible".

RETORNO SOCIAL

El centro ha calculado, por sexto año consecutivo, el retorno social de su inversión (SROI), con un impacto total de 832 millones de euros. Aimplas ha cuantificado también un impacto de 491 millones de euros en acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 384 millones en iniciativas orientadas a fomentar la economía circular.

El instituto ha afirmado que estas cifras "reflejan el valor real que genera el centro más allá de sus resultados económicos".

La memoria también recoge que los ingresos de Aimplas en 2024 superaron los 24 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2023. Estos ingresos proceden de su actividad de I+D+i, de sus servicios tecnológicos y de las acciones formativas y eventos desarrollados el pasado ejercicio.

"Esta cifra refleja la confianza del tejido empresarial en el centro como socio estratégico en innovación y sostenibilidad", ha apuntado el instituto.

INNOVACIÓN PARA MÁS DE 3.500 EMPRESAS

Durante 2024, Aimplas ha acompañado a más de 3.500 empresas, desarrollando 299 proyectos de I+D+i. De estos, 97 fueron de carácter internacional y en conjunto movilizaron 83,6 millones de euros en ayudas directas para las empresas.

Además, se prestaron más de 7.600 servicios tecnológicos y se impartieron 218 acciones formativas a través de las cuales se han capacitado más de 3.300 profesionales del sector.

En el ámbito de la sostenibilidad, el centro ha inaugurado una nueva nave para plantas piloto, construida bajo criterios de edificación sostenible y que contará con la certificación Breeam. Esta nueva infraestructura permitirá responder a la creciente demanda de servicios de alta especialización en ámbitos como la síntesis de polímeros, la robótica o la fabricación aditiva.

El Instituto Tecnológico del Plástico ha indicado que 2024 también ha sido "clave" en la definición del nuevo plan estratégico 2025-2030, enmarcado bajo el lema 'Boosting AIMPLAS' Impact'.

Esta hoja de ruta se ha desarrollado en colaboración con sus cinco grupos de interés y establece cuatro grandes retos alineados con la mejora de la experiencia de todos sus grupos de interés, con la identificación de nuevos mercados, con el talento y la cultura de Aimplas y con la sostenibilidad global. A su alrededor girarán 17 proyectos estratégicos.

"UN EJE ESTRATÉGICO"

"La sostenibilidad ya no es una opción, sino un eje estratégico. En Aimplas tenemos un sólido compromiso con ser parte activa de la solución, acompañando a las empresas en su transición hacia modelos más circulares, resilientes, competitivos y sostenibles", ha subrayado José Antonio Costa.

El enfoque de AIMPLAS se fundamenta en el Modelo de Excelencia EFQM, que el centro aplica desde 2020, y en una gestión integrada certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y UNE 166002. En 2024 se han iniciado además los procesos de certificación en gestión energética (ISO 50001) y en seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2022).

Con una plantilla de más de 270 personas, el 55% de ellas mujeres y con una media de edad de 37 años, este instituto "sigue apostando por el talento, la diversidad y la transferencia de conocimiento".

El centro ha afirmado que iniciativas como la nueva Cátedra AIMPLAS-UV o la renovación de la plataforma formativa Plastics Academy, que ahora incorpora contenidos multilingües a la carta gracias a la inteligencia artificial, refuerzan el "compromiso con la formación y la colaboración universidad-empresa".