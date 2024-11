AJEV denuncia que las pymes vuelven a ser las "grandes olvidadas" y muchas quedan "al borde del abismo"

Paz Navarro advierte que si no hay una "gestión eficiente esto supondrá el cierre de muchas y la caída en una gran recesión"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha expresado este viernes, cuando se cumple un mes de la dana, su "preocupación" y "descontento" ante la gestión de las ayudas anunciadas tanto a nivel autonómico como estatal y que asegura que deja a las pymes como "grandes olvidadas" y muchas "al borde del abismo".

"Aunque celebramos la disposición de recursos para paliar los efectos de esta tragedia, consideramos que las medidas adoptadas no responden a las necesidades reales de las pymes y micropymes, dejando a muchas empresas al borde del abismo", ha denunciado en un comunicado la presidenta de AJEV, Paz Navarro, que pide un plan para reactivar la economía valenciana porque la mayoría de empresas que no están en zona cero "también están siendo afectadas indirectamente y si no contamos con una gestión eficiente esto supondrá el cierre de muchas y la caída en una gran recesión".

Según la entidad, las pymes representan el 99 por ciento del tejido empresarial y son el motor de empleo y desarrollo de la Comunitat Valenciana. "Ignorar su situación no solo pone en peligro su supervivencia, sino que amenaza la recuperación económica de la provincia", ha alertado AJEV, que exige una "acción inmediata y responsable que permita superar esta crisis y sentar las bases para un futuro más resiliente y justo para todos".

Para los representantes del colectivo empresarial joven valenciano, "no tiene ningún sentido que el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social sea con intereses, ya que esto solo consigue dificultar la recuperación económica de las empresas más afectadas".

"Somos creadores de empleo, somos los que logramos enriquecer nuestra sociedad, lo más lógico sería un aplazamiento de las cuotas comprendidas entre los meses de noviembre a enero sin ningún tipo de interés, como mínimo, o incluso suspender esos pagos", ha añadido Navarro.

Ante la inminente aprobación de un nuevo permiso por riesgo climático, remunerado y de hasta cuatro días de duración que ha anunciado el Ministerio de Trabajo, Paz Navarro ve "increíble que toda la responsabilidad caiga, de nuevo, en los autónomos; ante una catástrofe de esta magnitud quien continua pagando a sus trabajadores aunque no puedan ir a trabajar somos nosotros".

En esta línea, ha exigido a las administraciones "que tomen las riendas desde los diferentes gobiernos para cubrir la seguridad de los ciudadanos en caso de peligro climático; que anuncien las alarmas con la suficiente antelación y cautela para que no vuelva a ocurrir lo sucedido".

"Todos, tanto ciudadanos como empresas, pero sobre todo las empresas, pagamos gran cantidad de impuestos para que nos protejan, como ciudadanos que somos; pero que seamos las pymes y empresas los que tenemos que seguir cubriendo a las personas, nos parece una auténtica barbaridad"", ha sostenido.

Respecto a los ceses de autónomos, según AJEV, esta figura siempre ha sido la "gran olvidada y ahora, con las medidas adoptadas, siguen en la misma línea". "Se les está creando una sensación de indefensión de cara a las mutuas al dejarles solicitar una prestación por cese sin justificar el motivo de la solicitud en el momento del hecho causante, pero se les emplaza a justificarlo a principios de mayo del año siguiente", ha añadido.

"Los autónomos ven esta medida con mucho recelo tras los ceses solicitados en la época covid, tienen miedo a solicitarlo y que a finales de 2025 tengan que devolver la prestación y esto se debe, nada más y nada menos, a una incongruencia en el desarrollo de la normativa y a una falta de precisión", ha indicado Paz Navarro.

"GRAN DESIGUALDAD"

Respecto a las ayudas tanto autonómicas como estatales aprobadas para empresas, AJEV destaca la "gran desigualdad" en la distribución, la "excesiva burocracia" y "falta de claridad en la ejecución y la gran incertidumbre que genera la legislación tan desestructurada que se está publicando".

Para Navarro, es necesario actuar "de manera equitativa y eficiente para garantizar la recuperación del tejido empresarial", y ha criticado "una burocracia paralizante, normativas incoherentes y medidas universales que no consideran nuestras necesidades específicas".

Desde AJEV exigen que las administraciones "dejen de aplicar soluciones genéricas y apuesten por estrategias adaptadas y directas, que lleguen rápido y a quien más lo necesita". "Es fundamental que las administraciones no solo actúen con rapidez, sino que también brinden seguridad jurídica a los empresarios que acceden a las ayudas. Necesitamos reglas claras y bien diseñadas, que no generen incertidumbre ni miedo ante posibles reclamaciones futuras", ha reiterado. En esta línea, ha advertido que el futuro de pymes y familias "no puede depender de decretos improvisados".