Albiol (Vox) reitera que el Aita Mari es un "barco negrero" y dice que la demanda "no tiene recorrido legal alguno"

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burriana y diputado de les Corts Valencianes, Jesús Albiol, se ha reafirmado hoy en sus declaraciones públicas en las que ha llamado en diversas ocasiones "barcos negreros y cooperadores necesarios de las mafias que trafican con personas" a las "supuestas" ONGs "que se dedican a traer inmigrantes ilegales a nuestras costas, a Europa". Esta afirmación responde a la demanda de conciliación, previa a la querella, presentada hoy en los juzgados por la ONG Aita Mari y sobre la que Albiol ha indicado que "no tiene recorrido legal alguno".

"Me quieren llevar a los tribunales para que me retracte", ha señalado Albiol, quien ha subrayado que él lo que he hecho ha sido manifestar a una opinión pública, en distintos medios de comunicación y en distintas intervenciones, como concejal y diputado de les Corts Valencianes.

"Les he llamado lo que son: barcos negreros del siglo XXI y cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas; barcos negreros del siglo XXI porque hacen exactamente lo mismo que los barcos esclavistas de los siglos XVI al XIX -a los que les llamaba barcos negreros- que los portugueses e ingleses utilizaban para recoger esclavos en África y llevarlos después a América. Y estas supuestas ONG hacen exactamente lo mismo, pero en vez de llevarlos a América los traen a Europa", ha explicado Jesús Albiol.

Al respecto, ha apuntado que las ONGs los recogen en alta mar, "donde las mafias de tráfico de personas los sueltan, y los traen a Europa, ya sea por Italia o por España, de manera ilegal condenándoles a la ilegalidad". Por tanto, "no podrán tener ni un trabajo, ni una vivienda de manera legal, pierden su libertad y, de este modo, son esclavos", ha manifestado.

Respecto al término cooperadores necesarios, Albiol ha indicado que "evidentemente lo que tendría que hacer esta ONG es leerse el diccionario panhispánico del español jurídico y sabrán que el cooperador necesario es la persona que contribuye a la ejecución de un hecho delictivo de otro con un acto anterior o simultáneo sin el cual dicho delito no se habría efectuado y efectivamente sin la colaboración de las ONG no podrían entrar de manera ilegal los inmigrantes que las mafias de tráfico de personas sueltan en el mar".

"Es una opinión política y es una opinión totalmente fundada porque no solo les he llamado a ellos así, sino también a todos los buques que se dedican a recoger a los inmigrantes ilegales que traen las mafias a quienes han pagado para venir a Europa", ha finalizado.