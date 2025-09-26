El alcalde de Benicarló (PP) echa a 2 ediles de Benigazlum del equipo de gobierno por "deslealtad política"

'Populares' e independientes pasan a gobernar en minoría en el Ayuntamiento

CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá (PP), ha cesado hoy a los concejales de Benigazlum Tot Per Benicarló Juan Pascual Sorlí Achell y Enrique Besalduch Ballester como miembros de la Junta de Gobierno Local y, en consecuencia, como primero y cuarto tenientes de Alcaldía respectivamente, "por deslealtad política", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta decisión provoca que el equipo de gobierno se quede con los siete concejales del PP y dos de los independientes de Benigazlum, lo que hace que pasen a gobernar en minoría en el consistorio.

El decreto de cese también incluye la revocación de las delegaciones de Urbanismo y de Deportes que Sorlí y Besalduch mantenían hasta hoy y la incorporación de la concejala Inma Calvet como primera teniente de Alcaldía y del concejal Carlos Delshorts como cuarto teniente de Alcaldía. Los dos concejales también forman parte del grupo municipal Benigazlum Tot Per Benicarló.

El alcalde, Juanma Cerdá, y el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Álvaro París, han comparecido ante los medios para explicar este cese en una intervención en la cual han dado cuenta de la decisión que se ha tomado en el día de hoy.

"Con determinación, valentía y responsabilidad, he tomado esta decisión a raíz de los diversos actos de deslealtad política que durante el tiempo han sufrido mis compañeros del equipo de gobierno", ha expresado el alcalde.

"La lealtad --ha continuado el alcalde-- es un valor muy importante, no sólo en política, sino en todos los aspectos de la vida, por eso no es comprensible dentro de un equipo de gobierno, donde se toman decisiones de una responsabilidad muy elevada, tener unos concejales que en muchos actos vividos a lo largo de estos dos años muestran su deslealtad a este equipo y sobre todo a Benicarló".

Álvaro París, ha detallado que "el pacto por la estabilidad que acordaron PP y Benigazlum Tot Per Benicarló hace prácticamente dos años ha sido "muy complicado" desde el principio, "no por la relación con el partido Benigazlum, sino por la relación con los dos concejales que hoy han sido cesados". "Ha llegado un momento en que la situación se ha hecho insostenible y ya no podemos seguir gobernando con ellos", ha subrayado.

El alcalde ha anunciado que, de momento, las delegaciones de Sorlí y Besalduch vuelven a él como alcalde y que en los próximos días se hará pública la nueva redistribución de delegaciones.

"BENICARLÓ ES LO PRIMERO"

Tras comparecer en el Ayuntamiento, el alcalde de Benicarló, vicesecretario del PPCS y miembro de la junta directiva del PP en esa localidad, Juanma Cerdá, ha puesto hoy en valor el proyecto político que el PP abanderó en las elecciones de 2023 para reivindicar a la ciudad. "Benicarló es lo primero y nuestro trabajo va a seguir al servicio de los vecinos", ha dicho.

Cerdá ha puesto en valor "el principio de responsabilidad que otorga haber recibido la mayoría de votos de los vecinos". "Es a ellos a quienes nos debemos y es por ellos por los que hemos tomado esta decisión, para poder trabajar con diálogo y encuentro, no desde la división y la crispación", ha dicho.

"Con esta decisión nos reforzamos, porque ponemos fin a las zancadillas y al boicot para dar paso al encuentro y al acuerdo siempre desde la posición serena y dialogada de cada una de las posturas", ha añadido.

Desde el PP, "el proyecto sigue adelante, con determinación y responsabilidad. El diálogo que ha imperado durante estos dos años es el que va a seguir guiando nuestros pasos. Con el objetivo de compartir, debatir y llegar a acuerdos que permitan que Benicarló mejore", ha apuntado.