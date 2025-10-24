El alcalde de Burriana (Castellón) cesa a tres ediles de Vox por votar contra una bajada de impuestos en un Pleno

Los 'populares' pasan a gobernar en minonía en el Ayuntamiento

CASTELLÓ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), ha firmado durante esta mañana el cese de tres concejales del grupo municipal Vox que votaron en contra de una bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales durante el Pleno Extraordinario celebrado el pasado jueves, lo que supone la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento y que los 'populares' pasen a gobernar en minoría.

Los ediles cesados son el responsable de Cultura, Jesús Albiol; el de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz; y el de Urbanismo, Juan Canós.

El primer edil ha explicado que esta decisión se toma ante un escenario de "inestabilidad y falta de rigor" en el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad. "Tras la votación en contra del paso previo a presupuestos, de una bajada de impuestos contemplada en el Pacto de Gobierno, así como la división interna del socio de gobierno, estábamos en un escenario de inestabilidad impropio de un gobierno municipal con una hoja de ruta clara y acordada", ha manifestado Monferrer.

El alcalde ha recordado que "el Pacto de Gobierno precisamente nace de la necesidad de dar estabilidad y garantizar unos presupuestos que son la herramienta más útil para transformar una ciudad". "Esta falta de rigor, al votar en contra del mismo acuerdo que el año pasado; la incoherencia respecto a otros municipios en que sí han salido adelante; así como injerencias de fuera de Burriana han provocado la ruptura", ha dicho.

Pese a las "dificultades", el alcalde ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Los burrianenses deben saber que nuestra única motivación es Burriana y seguir transformando la ciudad y mejorando la vida de nuestros vecinos como hasta ahora", ha añadido.

Durante la próxima semana, tendrán lugar reuniones del equipo de Gobierno donde se decidirán los concejales que asumirán las áreas y competencias de los ediles cesados de sus funciones durante el día de hoy. La redistribución de las áreas y dedicaciones solo afectarán a los miembros del ejecutivo municipal que pertenecen al grupo municipal del Partido Popular, lo que significa que la concejala de Familia, Beatriz Conejero, (Vox), podría continuar en sus funciones, según han explicado desde el Ayuntamiento.