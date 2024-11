El alcalde de Massanassa pide que las ayudas lleguen "ahora": "En meses podemos estar muertos socialmente"

Afirma que los alcaldes coinciden en la necesidad de "arreglar" el Barranco del Poyo para no tener "una espada de Damocles"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Massanassa (Valencia), una de las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre, Paco Comes, ha hecho un llamamiento "a todas las administraciones" para que envíen a los afectados el dinero "ahora y no en los próximos meses". "Porque en los próximos meses podemos estar muertos económica o socialmente".

Así lo ha aseverado el primer edil, que ha atendido a los medios, junto al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, con motivo del dispositivo para la extracción de lodo.

Comes, que ha vuelto a recordar y lamentar las víctimas mortales de Massanassa a causa de la catástrofe, ha aprovechado para reivindicar también agilidad en las ayudas.

"Eso tiene que llegar ya. Y si hablamos de infraestructuras, cuando todo eso lo tengamos un poco más claro y la gente viva un poco más normal, tendremos que unir a los alcaldes para decirles a las administraciones que arreglen el barranco del Poyo porque es una vergüenza que tenga que venir una desgracia como esta para arreglarlo, que espero que lo arreglen y vamos a pelear para ello", ha aseverado Comes, que ha insistido en que "se tendrá que hacer ahí lo que se tenga que hacer para no tener una espada de Damocles que cada no sé cuánto deshaga la economía de un pueblo y no voy a pensar que se lleve más vidas".

"Y eso es en lo que estoy. Tenemos prioridades, ahora son las personas, ahora es poner el pueblo en marcha, después arreglaremos el pueblo y después tendrá que andar de la mano de las infraestructuras. Eso es preciso", ha agregado.

El primer edil ha subrayado que "la política municipal no entiende de ideologías" y todos los responsables de la zona afectada "coinciden en que la infraestructura del barranco del Poyo se tiene que arreglar". "Lo vamos a conseguir", ha confiado.

"QUE NO CAIGA EN EL OLVIDO"

En la misma línea, e alcalde ha advertido que en la zona cero "queda mucho trabajo" y, por ello, ha implorado que "no caiga en el olvido aunque pasen dos o tres meses".

"Esto se va a solucionar. Nos va a costar, evidentemente, porque es grande la magnitud, pero se va a solucionar y estamos trabajando cien por cien para que se solucione", ha aseverado.

Por último, preguntado por su opinión por la polémica en torno a la anulación del tope salarial para nuevos miembros del Consell, Paco Comes ha respondido: "Estoy a lo que estoy en estos momentos, no he podido casi ni escuchar esa noticia. Estoy a lo que estoy, aquí hay muchísimo trabajo", ha zanjado.