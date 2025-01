Alcaldes de municipios de la dana lamentan que no se aprobasen las ayudas del decreto 'ómnibus' y reparten culpas

VALÈNCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de municipios afectados por la dana han lamentado la no aprobación de las ayudas dirigidas a los afectados por la dana contenidas en el decreto 'ómnibus' del Gobierno central, pero si bien desde el PP culpan al ejecutivo de Pedro Sánchez por "camuflarlas" entre otras medidas, por parte del PSPV-PSOE aseguran, como partido de estado, los 'populares' deberían haberlas aprobado.

En declaraciones a los medios tras la Comisión Interministerial sobre la dana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por las inundaciones, la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado (PP), ha recriminado que "hace tres meses que pasó la dana y lo llevaron ayer" al Congreso.

"Una persona mayor me hacía ayer un símil muy claro. Si yo voy a arreglar mi coche a un taller, lo que no puedo prevenir es que la persona que me tenga que arreglar el coche intente venderme un piano, una fotocopiadora, un maniquí y un paquete de pipas. Es decir, si queremos hacer realmente ayudas por la dana, se lleva un decreto para la dana, para todos los municipios", ha sostenido.

Folgado ha subrayado que "la importancia de lo que pasó el día 29 no se merece que, por parte de un gobierno, se intente camuflar otras medidas", cuando además "tiene que buscar el consenso de todos". "En este tema tengo claro que todos sus diputados (del PP) hubieran votado a favor", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Riba-roja de Turia, Robert Raga (PSPV), ha señalado que el decaimiento del decreto no es bueno para los municipios afectados y que un "partido de Estado, como es el PP, debería de haber ayudado a que estos temas de la dana no se queden en el cajón". "Los titulares de prensa que tienen hoy no son nada alentadores para los pueblos afectados por la dana", ha afirmado.

Raga ha indicado que los ayuntamientos necesitaban la ampliación de plazos para solicitar las ayudas por la dana. "Muchos no tienen ni ayuntamiento, los funcionarios no pueden ni trabajar", ha detallado. También ha destacado la necesidad de que la Generalitat cuente con la financiación del endeudamiento especial.

Así, ha pedido al PP que "por favor se siente, que abandone a Junts, o a quien tenga que abandonar, y que estos acuerdos salgan para adelante". "No solo vale venir aquí, quedar bien, hacerse las fotos, sino que hay que arremangarse, porque los que están padeciendo necesitan cuanto más ayuda, mejor, y cuanto antes, mejor", ha zanjado.